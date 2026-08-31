El anciano ahogado en el Xúquer en Sueca cayó al río al intentar refrescarse

El cuerpo localizado este domingo en el Xúquer a su paso por Sueca es el de un hombre de 88 años vecino de Sueca que, al parecer, cayó accidentalmente al río cuando intentaba refrescarse. Por tanto, todo apunta —según las primeras investigaciones— a un accidente en el río Xúquer, a su paso por el término municipal de la localidad, en la zona de Vilella. El cuerpo sin vida fue localizado, según adelantó Levante-EMV, alrededor de las 11.30 horas por un ciclista que se encontraba realizando la ruta del Camí de Vilella, uno de los recorridos frecuentados por los vecinos de esta localidad arrocera. El ciclista se encontró con el cuerpo en las inmediaciones del cauce y dio inmediatamente la voz de alarma.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Sueca y de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las actuaciones y establecieron el correspondiente dispositivo en la zona. El cuerpo fue recuperado por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, y la Policía Judicial de Almussafes se hizo cargo de las pesquisas para identificar al fallecido y esclarecer si el óbito se debió a causas naturales, a un accidente o a otras circunstancias.

Según las primeras informaciones, el fallecido había salido a caminar por este entorno y todo apunta a que, debido a las elevadas temperaturas registradas durante la jornada, se acercó al agua con la intención de refrescarse. En ese momento habría sufrido, presuntamente, un accidente que terminó teniendo consecuencias mortales.

La Guardia Civil asumió la investigación y quedó a la espera de la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente, serán las diligencias practicadas y el correspondiente examen forense los que permitan determinar con exactitud las causas del fallecimiento.

El suceso vuelve a poner de relieve la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de calor intenso, especialmente entre las personas de mayor edad. Evitar las horas centrales del día, mantenerse correctamente hidratado, buscar lugares frescos y no realizar esfuerzos físicos en las horas de temperaturas más elevadas son algunas de las principales recomendaciones ante las altas temperaturas.

También resulta especialmente destacable la rápida actuación del ciclista que encontró el cuerpo. Su aviso permitió activar con rapidez a los servicios de emergencia y poner en marcha el dispositivo policial y judicial. La colaboración ciudadana vuelve a demostrar así su importancia ante situaciones de emergencia, donde una llamada inmediata puede resultar determinante.

El fallecimiento se produce poco más de un mes después del hallazgo de otro cadáver en el río Xúquer, aunque en aquella ocasión fue localizado a su paso por Llaurí. El cuerpo correspondía a una mujer joven y su aparición también motivó la intervención de los servicios de emergencia y de la Guardia Civil.

Se trata, en cualquier caso, de dos sucesos independientes y no existe por el momento ningún elemento que permita establecer relación entre ambos episodios. El caso ocurrido ahora en Sueca queda pendiente de las conclusiones de la investigación y de las actuaciones forenses.