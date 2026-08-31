Carcaixent acoge este domingo el acto de despedida y homenaje a las falleras mayores de la Comunitat Valenciana

Carcaixent se prepara para vivir el próximo 6 de septiembre una jornada especialmente emotiva con motivo del acto de despedida y homenaje a las falleras mayores de la Comunitat Valenciana, una gala organizada por la Junta Local Fallera para reconocer y agradecer el compromiso, la dedicación y la representación que las falleras mayores han ejercido durante su reinado, según ha informado la propia JLF de la ciudad, que ha confirmado que estarán presentes las falleras mayores de València y las máximas representantes de municipios como Alaquàs, Alboraia, Algemesí, Alginet, Alzira, Benaguasil, Benetússer, Benicarló, Bétera, Carlet, Castelló, Dénia, Elda, Foios, Llíria, Manises, Meliana, Moncada, Náquera, Oliva, Paterna, Picanya, la Pobla de Vallbona, Ribarroja, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent o la Vall d’Uixó, así como de las comisiones de la ciudad.

La jornada pretende convertirse en un encuentro de emoción, tradición y hermandad fallera, que reunirá a representantes de diferentes localidades y juntas locales falleras de la Comunitat Valenciana para rendir homenaje a aquellas que han sido embajadoras de las Fallas.

Los actos empezarán a las 9,30 horas en la Plaza Mayor de Carcaixent, donde tendrá lugar la concentración de las personas participantes. Posteriormente, a las 10,15 horas, se iniciará un pasacalle hacia el Magatzem de Ribera, acompañado por la música tradicional de la ‘dolçaina’y el ‘tabal’ y por la Murga de Carcaixent.

A las 11.00 horas empezará el acto central de despedida y homenaje, un momento especialmente significativo en que se destacará la trayectoria de las falleras mayores de la Comunitat Valenciana y la tarea desarrollada durante su reinado. Durante el acto también tendrá lugar un intercambio de fotografías como recuerdo de esta etapa compartida.

La celebración continuará a las 14.00 horas con una “mascletà” en el aparcamiento de la estación de Renfe, que pondrá la nota de pólvora y emoción a una jornada marcada por el sentimiento y el orgullo fallero.

Finalmente, a las 15.00 horas, las persones participantes compartirán un aperitivo y una comida a Alzira Events – La Cotonera, donde continuará la jornada de convivencia y hermandad entre los representantes del mundo fallero.

La Junta Local Fallera de Carcaixent destaca que este homenaje, que el año pasado tuvo lugar en el teatro romano de Sagunt, nace con el objetivo de reconocer públicamente el esfuerzo, la responsabilidad y la ilusión con que las falleras mayores han ejercido su cargo, así como agradecer la tarea de representación que han desarrollado en nombre de las Fallas y de toda la Comunidad Valenciana.

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Se trata de una jornada en la que Carcaixent abrirá sus puertas en el mundo fallero para despedir las protagonistas de estos reinados.