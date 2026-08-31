Carcaixent mantiene la búsqueda de las dos menores desaparecidas tras una semana sin noticias

El Ayuntamiento de Carcaixent mantiene activo el operativo para recabar información sobre el paradero de las dos menores Libertad O. O. y Amparo F. G. C., de 14 y 15 años de edad, desaparecidas desde el lunes 24 de agosto. Esta mañana se ha celebrado una reunión para poner en común la situación sobre la búsqueda, después de que hace justo una semana se advirtiera la desaparición de las dos chicas. Según ha podido saber Levante-EMV, las dos “son amigas y desaparecieron el mismo día en Carcaixent”. Las familias continúan sin noticias de las jóvenes y han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder localizarlas, de acuerdo con la iniciativa realizada por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

De acuerdo con los datos hechos públicos, Libertad O. O., de 14 años, es de complexión delgada, mide 1,65 metros de estatura, tiene los ojos marrones y el pelo castaño, rizado y largo; y María Amparo F. G. C., de 15 años, es de complexión corpulenta, mide 1,55 metros de altura, sus ojos son marrones y su cabello castaño. Las jóvenes fueron vistas por última vez en su municipio de residencia el lunes 24 de agosto. Las familias alertaron de su desaparición y desde ese momento se han compartido sus fotografías y sus datos con el objetivo de encontrar información acerca de su paradero.

Tanto el Ayuntamiento de Carcaixent como la Fundación ANAR y el Centro Nacional de Desaparecidos han solicitado a través de redes sociales y de sus canales de comunicación la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. En este sentido, estos organismos informan de que si cualquier persona dispone de información relevante, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o con ANAR en el 116000.