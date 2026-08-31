La palista de Antella Bàrbara Pardo suma su quinta medalla internacional del año con la plata en el mundial de Polonia

Bàrbara Pardo no se baja del podio en la velocidad mundial del piragüismo. La palista de Antella (junto con Lucía Val, Daniela García y Sara Ouzande) obtuvo la plata en K-4 500 en el Campeonato del Mundo de esprint, disputado en Poznan (Polonia), y consiguió su quinta medalla internacional en este 2026, cuatro platas y el oro del europeo, todas con sus compañeras del K-4 en el medio kilómetro.

La embarcación española, con Pardo en la última plaza, durante la prueba. / Levante-EMV

La embarcación española tenía muchas opciones de subir al podio y pelear por la victoria por su rendimiento inmaculado en esta temporada, con un póquer de medallas en las grandes competiciones internacionales, donde solo las chinas pudieron superarlas. “Hemos conseguido llegar en un grandísimo estado de forma a este mundial, y sobre todo, con muchas confianza después de no bajarnos del podio en ninguna competición”, asegura Pardo, que valora “haber estado en en podio en las ocho últimas competiciones internacionales, este año y el pasado”.

En la eliminatoria confirmaron todos los pronósticos y se impusieron con 1 m 39 s 33 c, que les daba el billete directo para la final, con lo que se ahorraban tener que disputar la semifinal y reservar fuerzas. En la final, pese a ser conscientes de que las grandes favoritas era las chinas, a Bàrbara y a sus compañeras no les pudo la presión. Como siempre, arrancaron muy bien. De hecho, iban primeras en los cien primeros metros. A los 150 fueron superadas por las asiáticas, que pasaron también en cabeza en el ecuador (a los 250 metros), con 46 s 85 c, 92 centésimas más rápidas que las españolas y con casi segundo y medio sobre las anfitrionas, las polacas. En la segunda parte de carrera el barco asiático siguió dominando. Las polacas se desfondaron y apareció con fuerza la embarcación alemana, que se acercó mucho a las representantes españolas. Pero Pardo y sus compañeras aguantaron el tipo y no se dejaron sorprender. En meta, triunfo chino, con 1 m 38 s 67 c, con las españolas plata (1 m 39 s 91 c) y las teutonas bronce a un suspiro del segundo escalón del podio (con 1 m 39 s 93 c).

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Pardo cierra esta magnífica temporada 2026 con gran optimismo de cara a su gran objetivo a medio plazo, que no es otro que disputar los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.