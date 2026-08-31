La palista de Antella Bàrbara Pardo suma su quinta medalla internacional del año con la plata en el mundial de Polonia
Cierra una magnífica temporada con gran optimismo de cara a su gran objetivo a medio plazo: disputar los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles
Jordi Giménez
Bàrbara Pardo no se baja del podio en la velocidad mundial del piragüismo. La palista de Antella (junto con Lucía Val, Daniela García y Sara Ouzande) obtuvo la plata en K-4 500 en el Campeonato del Mundo de esprint, disputado en Poznan (Polonia), y consiguió su quinta medalla internacional en este 2026, cuatro platas y el oro del europeo, todas con sus compañeras del K-4 en el medio kilómetro.
La embarcación española tenía muchas opciones de subir al podio y pelear por la victoria por su rendimiento inmaculado en esta temporada, con un póquer de medallas en las grandes competiciones internacionales, donde solo las chinas pudieron superarlas. “Hemos conseguido llegar en un grandísimo estado de forma a este mundial, y sobre todo, con muchas confianza después de no bajarnos del podio en ninguna competición”, asegura Pardo, que valora “haber estado en en podio en las ocho últimas competiciones internacionales, este año y el pasado”.
En la eliminatoria confirmaron todos los pronósticos y se impusieron con 1 m 39 s 33 c, que les daba el billete directo para la final, con lo que se ahorraban tener que disputar la semifinal y reservar fuerzas. En la final, pese a ser conscientes de que las grandes favoritas era las chinas, a Bàrbara y a sus compañeras no les pudo la presión. Como siempre, arrancaron muy bien. De hecho, iban primeras en los cien primeros metros. A los 150 fueron superadas por las asiáticas, que pasaron también en cabeza en el ecuador (a los 250 metros), con 46 s 85 c, 92 centésimas más rápidas que las españolas y con casi segundo y medio sobre las anfitrionas, las polacas. En la segunda parte de carrera el barco asiático siguió dominando. Las polacas se desfondaron y apareció con fuerza la embarcación alemana, que se acercó mucho a las representantes españolas. Pero Pardo y sus compañeras aguantaron el tipo y no se dejaron sorprender. En meta, triunfo chino, con 1 m 38 s 67 c, con las españolas plata (1 m 39 s 91 c) y las teutonas bronce a un suspiro del segundo escalón del podio (con 1 m 39 s 93 c).
Pardo cierra esta magnífica temporada 2026 con gran optimismo de cara a su gran objetivo a medio plazo, que no es otro que disputar los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Buscan a dos menores de 14 y 15 años desaparecidas en Carcaixent
- Hallan muerto a un hombre en el río Xúquer a su paso por Sueca
- El pedrisco y el viento echan a perder la cosecha de caqui en Algemesí y dañan hasta el 90 % en Guadassuar, Alzira y l’Alcúdia
- Un montañero de Alzira en Nepal: “Nos queda la tristeza por un país que nos ha tratado con una humanidad inmensa”
- Alzira convertirá sus dos avenidas principales en un eje urbano con flujo mínimo de coches y prioridad para peatones y ciclistas
- Pepina Pastel, ejemplo en Alzira de liderazgo femenino y flexibilidad laboral
- Los bomberos excarcelan a dos personas tras un choque frontal en la CV-500 en Sueca
- Del diseño exclusivo a Temu: así abaratan las jóvenes las Danses de Guadassuar