La Ribera celebra las cuatro décadas de trayectoria del embolador de Turís ‘Joanot’

La celebración de la semana taurina de Montroi, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre, mantiene viva la actividad festiva en la Ribera Alta y pone de nuevo en el foco a figuras clave de la tradición ‘bouera’ de la comarca. El veterano embolador de Turís, Juan García Joanot prolonga, con su presencia en las calles de Montroi, el ambiente de celebración tras el emotivo y multitudinario homenaje que su municipio le rindió recientemente como reconocimiento a sus 42 años de trayectoria. Este tributo sorpresa sirvió como broche de oro a las recientes fiestas de Turís, una edición caracterizada por el notable aumento de visitantes y el crecimiento de la participación de aficionados en actos como el toro en cuerda, según confirmó a Levante-EMV el alcalde de Turís, Paco Ricau.

El reconocimiento tuvo lugar durante la última jornada de fiestas, justo en los prolegómenos del especial de la ganadería de Fernando Machancoses. Juan García no pudo ocultar su emoción al verse arropado por ganaderos, compañeros de diferentes zonas de España y los miembros de su cuadrilla, con quienes ha compartido infinidad de momentos a lo largo de más de cuatro décadas de profesión. El alcalde de Turís, Paco Ricau, fue el encargado de imponer al homenajeado la insignia de oro del ayuntamiento bajo la atenta mirada del concejal de fiestas, Toni Segura.

El alcalde de Turís, Paco Ricau, le impone la insignia al veterano embolador, Juan García. / Levante-EMV

Este emotivo acto culminó una semana perfecta para el protagonista, puesto que durante estas fiestas su equipo revalidó su dominio con una victoria incontestable en el Concurso Nacional de Emboladores. Con un extraordinario tiempo de 6,36 segundos, la cuadrilla turisana superó a la agrupación alicantina, que paró el cronómetro en 7,71 segundos, y al equipo zaragozano de La Almunia de Doña Godina, clasificado en tercera posición. El éxito colectivo sumó además los máximos galardones individuales del certamen: Juan García hijo obtuvo el premio al mejor cortador y Sergio Fons logró el de mejor rabero. Con estos resultados, los emboladores locales reafirman su excelente estado de forma y custodian con celo el récord nacional de 2,40 segundos, establecido por ellos mismos en el año 2011.

Al repasar su extensa trayectoria, el veterano embolador evoca sus inicios y aquella temprana pasión por la tauromaquia que le impulsaba a recorrer pueblos y plazas para ver torear. En declaraciones a este diario, detalla aquellos primeros pasos: “Fue sin darme cuenta, yo seguía los festejos taurinos y poco a poco fui introduciéndome más, hasta darme cuenta de que podía ser capaz de cortar la cuerda del toro embolado”. A partir de esa revelación, formó su propia cuadrilla, ideó sus propios herrajes y dedicó muchos años a perfeccionar la técnica de las bolas. Este último aspecto resulta crucial en su trabajo: conseguir una larga duración del fuego y evitar desprendimientos o goteos garantiza la protección y la integridad del animal.

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El alcalde de Turís, Paco Ricau, junto a Joanot y el edil de Fiestas, Toni Segura. / Levante-EMV

Aquella incipiente afición, limitada al principio a las calles de Turís, pronto traspasó fronteras. Su prestigio creció en los municipios vecinos hasta llamar la atención de unos ganaderos alicantinos, quienes le contrataron para trabajar en el sur de la Comunitat Valenciana. Ese periplo meridional supuso el impulso definitivo para dar el salto a nivel nacional. Hoy en día, convertido en un referente indiscutible de esta disciplina, asume una media de 140 actuaciones anuales por toda la geografía española. Esta incesante actividad le ha reportado múltiples reconocimientos por parte de peñas, aficionados y medios de comunicación. Entre todas estas distinciones resalta el galardón ‘Va de Bous’, concedido en 2024 por la Conselleria de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana. Este premio le situó al mismo nivel que figuras trascendentales del mundo del toro, como las dinastías de los Manzanares y los Montoliu, o el doctor Gustavo Traver, cirujano jefe de la plaza de toros de Castellón.