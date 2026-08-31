Fin de semana negro en la Ribera: dos fallecidos y tres incendios movilizan a los servicios de emergencia

La Ribera ha vivido un fin de semana trágico marcado por la muerte de dos personas en distintos sucesos y por la movilización de los servicios de emergencia ante varios incendios de consideración. Los percances más graves se concentraron durante la jornada del domingo. A primera hora de la mañana, en torno a las 9:00 horas, un grave accidente de tráfico en el kilómetro 546 de la autopista AP-7, a la altura de Polinyà de Xúquer, se saldó con un hombre fallecido en el acto. Según informaron el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima y atendieron a otras dos personas: un hombre de 83 años, evacuado en una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital de la Ribera, y una mujer con diversas lesiones trasladada en una unidad del SAMU al Hospital General de València. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos de Cullera y Alzira, junto a sargentos de Alzira y Gandia, que colaboraron en la atención a los heridos y en la limpieza de la calzada para restablecer la circulación.

Apenas unas horas después, en torno a las 14:00 horas, saltaron de nuevo las alarmas en el término municipal de Sueca tras el hallazgo del cadáver de un hombre flotando en las aguas del río Júcar, en las inmediaciones del Camino Azud de Cullera. Según informaron fuentes de la Guardia Civil y la Policía Local, y según avanzó Levante-EMV, fue un ciclista que circulaba por la zona quien avistó el cuerpo y alertó a los servicios de Emergencias. El cuerpo fue recuperado por efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, y la Policía Judicial de Almussafes se ha hecho cargo de las pesquisas para identificar al fallecido y esclarecer si el óbito se debió a causas naturales, a un accidente o a otras circunstancias.

Labores de extinción del incendio originado en una planta de reciclaje en Carcaixent. / Levante-EMV

A estos trágicos sucesos cabe añadir una intensa actividad para los bomberos debido a diversos incendios. La jornada del sábado comenzó con un fuego declarado a las 9:50 horas en la cocina de una casa de campo situada en el Camí del Regaixo, en Catadau, que requirió la intervención de efectivos de Silla y Alzira. Más tarde, a las 14:48 horas, cinco dotaciones de bomberos de Alzira, Xàtiva y Catarroja tuvieron que intervenir en Carcaixent para sofocar un incendio originado en el exterior de una planta de reciclaje ubicada junto a la depuradora municipal. De acuerdo con fuentes municipales, las llamas se iniciaron en los residuos acumulados en el exterior, donde se amontonan desechos de diferente naturaleza como “restos de poda, plásticos, vidrios… entre ellos material muy inflamable”, detallan.

Incendio en una nave industrial en Alberic. / Levante-EMV

Más tarde, a las 22:56 horas se declaró un virulento incendio en una empresa de reciclaje de plástico ubicada en el camí de Misana, en Alberic. Este último suceso movilizó a dotaciones de Alzira, Xàtiva y Ontinyent, al Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), sargento y oficial del Consorcio, quienes trabajaron en labores de extinción y ventilación hasta bien entrada la madrugada, cerrando así un fin de semana especialmente aciago para la comarca. Respecto al suceso de Alberic, el alcalde del municipio, Toño Carratalá, ha señalado que durante la noche del domingo se vivió un "incendio de gran magnitud en una empresa del Polígono I-1" que generó "mucha preocupación entre los vecinos y vecinas" al ser visible la columna de humo desde varios kilómetros de distancia. El primer edil, que se desplazó personalmente hasta el lugar para seguir de cerca las labores de extinción junto al IES Consuelo Aranda, destacó que, "afortunadamente, no ha habido ninguna persona herida", si bien las llamas llegaron a afectar a una nave colindante. En este sentido, Carratalá ha querido agradecer públicamente "la rápida y extraordinaria actuación de los bomberos", así como la labor de la Policía Local y la Guardia Civil, y ha subrayado que gracias a su intervención "se ha evitado que el fuego pudiera llegar al interior de esta y que se propagara a las naves de alrededor", lo que impidió que los daños materiales fueran mayores antes de dar por extinguido el fuego.