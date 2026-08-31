Soge Culebra encabezará el cartel musical de la primera edición de LaDemo Festival en Cullera

El cantante y compositor murciano Soge Culebra ha sido confirmado como el cabeza de cartel musical de la primera edición de LaDemo Festival, una cita orientada a la Generación Z que combinará cultura digital, debate democrático, humor y música en directo. El evento se celebrará el próximo 5 de septiembre en la playa de Cullera (Valencia), dentro del recinto de Medusa Beach Festival, con la meta de crear un espacio de diálogo alejado de la polarización.

El artista urbano, que supera los dos millones de oyentes mensuales en Spotify y los 300 millones de reproducciones en YouTube, ofrecerá su concierto a las 22:30 horas. Su actuación completa un programa con espectáculos de comedia a cargo de Ignatius Farray y Yunez Chaib, además de grabaciones en vivo de podcasts de referencia como WATIF TV (liderado por Emilio Doménech) y El Orden Mundial.

Imagen promocional del festival LaDemo de Cullera. / Levante-EMV

A lo largo del día se desarrollarán mesas de debate sobre inteligencia artificial, desinformación, regulación de redes a menores, tecnooligarcas y crisis climática, junto a talleres impartidos por la Fundación Maldita.es. El evento también integrará la iniciativa 'El Encuentro València' dentro del proyecto Democracia con Z, aportando actividades culturales como una muixeranga tradicional y charlas sobre el impacto de la tecnología en la salud mental y la soledad no deseada.

Las entradas están a la venta en la plataforma DICE por ocho euros y toda la recaudación se destinará a la ONG SOMLLAR para la atención de jóvenes en riesgo de exclusión social. La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento de Cullera, el Ministerio de Juventud e Infancia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Universitat de València.