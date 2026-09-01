El Alzira se impone 'in extremis' al Carcaixent en el último partido de la pretemporada (1-2)

La UD Alzira cerró la pretemporada con una victoria ‘in extremis’ por 1-2 en el clásico de la Ribera, disputado con motivo de la presentación del UD Carcaixent. Los azulgranas disputaron el segundo encuentro en un margen de apenas 48 horas lo que hizo variar al once titular respecto al que había jugado el miércoles contra el Aldaia.

Javi Pons alineó a Xumi en portería; Javi Martínez, Leuko, Euse, Charly; Domi y Javi López en la zona ancha e Iván Ferrer a la derecha y Navarrete a la izquierda, Traver en la media punta y Saba en ataque. Por su parte, el nuevo entrenador del Carcaixent, Ico, jugó con Castanyer; Dídac, Vicente Andrés, Salva Mengual, Tudela; Bou, Miquel, Dani, Alexandre, Carlos Ramón y Borja.

Los alziristas empezaron dominando el partido y a los once minutos Leuko puso un gran pase a la frontal pero Saba no acertó a rematar. Un minuto después protagonizaron una muy buena combinación a la que sólo le faltó el remate. Al cuarto de hora el Carcaixent se asentó en el partido. En el 18 los locales casi abren el marcador con un cabezazo. Ambos equipos pasaron un largo período sin crear peligro hasta el minuto 40 en las áreas contrarias. Después de un córner muy pasado, Euse cabeceó y el ex azulgrana Castanyer hizo una gran estirada. A dos para el descanso los discípulos de Ico elaboraron una buena jugada y el disparo de Miquel fue rechazado a córner.

La segunda parte empezó sin cambios en ambos equipos. El Carcaixent empezó mejor y en otro ataque, Miquel cedió a Borja que remató flojo. A los ocho minutos, con un gran contra, en la media luna Borja fusiló a Xumi haciendo el 1-0. Los azulgranas reaccionaron a tiempo y cuatro minutos después Charly puso un gran centro que Sabater cabeceó a gol. La remontada pudo llegar pocos minutos más tarde cuando Euse remató a gol pero estaba en fuera de juego. En el minuto 64 se realizaron los primeros cambios: Traver y Sabater por Navalón y Aguilar. Seis minutos después extrajeron a los otros cuatro jugadores disponibles: Llario, Marcos Castells, Fluixà y Germán. Por último, entró de nuevo Traver por Domi. En el Carcaixent fueron saliendo Rubén, Carlo, José Javier, Enric, Ferran, Pablo, Clari, Iván Pérez, Hértor, Jhonny y Gimeno.

A doce para el final, Marcos Castells lanzó un libre directo que Rubén rechazó con una estirada. Los blanquinegros no querían dejar escapar el partido y empezaron a poner cerco al marco de Xumi. A cinco para el final, Traver también provocó otra estirada de Rubén con otro libre directo. Navalón remató alto un centro de Marcos Castells en el 87 y cinco después acertó a tocar y desviar un centro desde la derecha para hacer el 1-2 definitivo.

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Así, la UD Alzira termina la pretemporada con cinco victorias, un empate y una derrota. La liga empezará para el Alzira el domingo 6 de septiembre a las 18.30 h. en el Luis Suñer Picó ante el Redován alicantino.