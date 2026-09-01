Alzira iniciará en 2027 la conversión de l’Hort de Redal en un gran parque fluvial tras la inyección de fondos europeos

El Ayuntamiento de Alzira impulsará en 2027 la primera fase de la transformación del Hort de Redal en un gran parque fluvial con efecto laminador ante inundaciones. El año próximo vence el contrato con la empresa que en la actualidad gestiona esta finca como explotación agrícola. Hasta entonces, el consistorio mantiene su obligación con esta mercantil en virtud de la concesión realizada durante quince años. No obstante, a partir del 1 de enero “impulsaremos la primera fase del gran parque fluvial en la primera parte de la derecha”, indica el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez. Se mantendrá la actividad agrícola en la mitad de la superficie, mientras que en la otra mitad comenzarán los trabajos para acondicionarla como parque fluvial.

Este proyecto es uno de los que se verá beneficiado por la concesión de los Fondos FEDER, hecha pública el pasado viernes y que asigna una inyección financiera de 8.998.175 euros dentro de la convocatoria de los Planes EDIL DANA (Estrategias de Desarrollo Integrado Local) destinada a las entidades locales afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024. Esta cantidad aportada por la Unión Europea representa el 95% de la financiación, mientras que el ayuntamiento asume el 5% restante, de manera que la inversión total movilizada se acercará a los 9,5 millones de euros, de acuerdo con la información facilitada por el ayuntamiento.

El parque fluvial prevé la creación de un bosque de ribera: “Será una especie de parque urbano pero en el que se permitirán usos diferentes: deporte, cultura y ocio”, dice Domínguez. La voluntad es recuperar esta zona, próxima al entramado urbano, con una área natural y recreativa, al estilo de la Xopera de Algemesí. Se proyecta como un gran pulmón verde donde propiciar la recuperación de arbolado autóctono en el bosque de ribera y la plantación de arbustos. Asimismo, contará con espacio para la práctica deportiva y para la programación de actividades culturales —“un ágora, entre otras cosas”, dice el alcalde— e instalaciones para el ocio. Todo ello integrado en una superficie junto al Xúquer que estará diseñada como área de laminación en caso de avenidas para evitar la llegada del agua al entramado urbano.

Es uno de los grandes proyectos anunciado por el ejecutivo municipal, que también sitúa en este espacio un centro de interpretación dedicado al río, la creación de zonas boscosas diferenciadas, huertos comunitarios y diferentes espacios lúdicos, con instalaciones deportivas, culturales o gastronómicas. Otra de las instalaciones previstas es la creación de una área de baño, que incluiría una depuradora para retornar al Xúquer el agua en perfectas condiciones, y que sería posible aprovechando la fuente del pozo que hay en esta finca, indica Domínguez.

La llegada de la inversión facilita el inicio de este ambicioso proyecto que deberá definirse para concretar su ejecución, indica el alcalde. “Por encima de todo, está pensada para minimizar el impacto de las inundaciones y, además, va ligado a adaptar las ciudades para que sean más resilientes”, destaca la máxima autoridad municipal. Además de su uso como zona de sacrificio ante una hipotética avenida del Xúquer, el proyecto se presenta como un instrumento para la recuperación de flora autóctona ya que, independientemente de cómo se acabe materializando el parque fluvial, buena parte de la superficie que ahora ocupa el Hort de Redal se dedicará a la plantación de un bosque de ribera.

Es también importante su proyección como espacio de uso lúdico en una ciudad que, durante años, ha vivido de espaldas al río que le dio su nombre. Durante la última década, el consistorio ha abogado por acercarlo a la población: “No hablamos de crear una playa turística que promueva la masificación, pero entendemos que podemos habilitar zonas de sacrificio junto al río que sean mucho más que un espacio vacío destinado únicamente a recibir agua de un desbordamiento del río”, expone Domínguez, quien incluso ha llevado este proyecto a la feria de turismo Fitur dado el potencial que tiene en un contexto propicio para las alternativas al turismo convencional.