Benifaió es el único municipio con alcaldía socialista que convoca la concentración de apoyo a Ceuta en la Ribera

Benifaió celebrará mañana a las 20:00 horas la concentración en solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta. El gobierno municipal, en manos del PSPV-PSOE, ha decidido sumarse al llamamiento promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), lo que convierte al Ayuntamiento de Benifaió en el único con ejecutivo socialista que ha hecho pública la convocatoria de adhesión a esta campaña en la Ribera. Para el portavoz del grupo municipal socialista, Xavier Martínez, “el pueblo de Ceuta vive una situación complicada y merecen nuestro apoyo. Necesitan que se aceleren los procesos por parte de la comunidad autónoma y por parte del Gobierno de España para que puedan recuperar la normalidad lo más pronto posible”. Esta premisa responde al “sentimiento de solidaridad” y, en su opinión, justifica la manifestación pública.

Según explica, la decisión se adoptó el miércoles de la semana pasada “nada más conocer la iniciativa de la FEMP”. Y en ese mismo momento se anunció a través del grupo de comunicación de los portavoces municipales. No obstante, la falta de una convocatoria oficial hasta este domingo ha generado las críticas por parte del PP de Benifaió, que el viernes presentó una moción “después de haber preguntado en varias ocasiones al equipo de gobierno” y que ha difundido en redes sociales diversas publicaciones urgiendo a la convocatoria y, con posterioridad, para atribuirse el mérito de la convocatoria final: “Gracias a nuestras preguntas y peticiones, el Ayuntamiento de Benifaió se ha adherido finalmente a la convocatoria en apoyo a Ceuta. Nuestro compromiso y nuestra insistencia han dado resultado”, dicen.

El portavoz socialista dice no comprender la urgencia —“cuando teníamos una semana para realizar la convocatoria”— ni la polémica —“el pasado miércoles comunicamos a todos los portavoces que nos sumábamos a la concentración”— y critica al PP por su “afán de apropiarse de un acto que es de todos” y de “instrumentalizar” la convocatoria. Asimismo, a través de las redes, han contestado a las publicaciones del PP de Benifaió para rebatir el relato de los populares y defender el “rigor institucional”. En su réplica, argumentan que la propuesta en el seno de la FEMP “carecía de consenso global, al haber sido impulsada de forma unilateral por los representantes del Partido Popular rompiendo la tradicional unanimidad que rige en este organismo municipalista”. También han desmentido rotundamente que la concentración fuera “fruto de la presión o de los registros presentados por la oposición”, y han calificado de “oportunista” la actitud del PP por intentar “arrogarse el mérito y colocarse medallas en redes sociales cuando ya conocían, mediante confirmación formal por escrito remitida el pasado miércoles a su portavoz, que el acto se llevaría a cabo”. Tanto unos como otros zanjan sus reproches invitando a la ciudadanía a demostrar la solidaridad hacia la población ceutí y participar en la concentración de tres minutos programada en la Plaça Major.

Noticias relacionadas

En el resto de la comarca, y ante la falta de una convocatoria impulsada por los ejecutivos de izquierdas, los grupos municipales del PP han promovido la celebración de concentraciones, como en l’Alcúdia. Por su parte, los ayuntamientos gobernados por los populares sí han tomado la iniciativa en la organización de la manifestación pública de apoyo a Ceuta, como es el caso de Tous, Carlet o Carcaixent.