Cullera cierra agosto con una ocupación del 95% y consolida su fortaleza turística

Cullera despide agosto de 2026 con un balance turístico que vuelve a situar a la localidad entre los destinos de referencia de la costa valenciana. La ocupación media registrada durante el mes se ha situado en el 95%, unos niveles que confirman la fortaleza de la demanda y consolidan al turismo como uno de los principales motores de la economía local.

El resultado adquiere especial relevancia por tratarse del mes de mayor actividad turística del año. Durante agosto, Cullera multiplica su población y el incremento de visitantes se deja notar no solo en los establecimientos hoteleros y apartamentos, sino también en restaurantes, comercios, empresas de ocio, actividades náuticas y en el conjunto de servicios vinculados al turismo.

La elevada ocupación se ha mantenido durante buena parte del mes y ha alcanzado sus máximos coincidiendo con los principales fines de semana y acontecimientos del calendario estival. La celebración del Medusa Festival, junto con la programación cultural, deportiva y de ocio, ha contribuido a reforzar la llegada de visitantes y a mantener una elevada presión sobre la oferta alojativa.

El comportamiento de agosto supone, además, la continuidad de un verano que ya había comenzado con cifras especialmente positivas. Cullera cerró julio con un 91% de ocupación hotelera y un 92% en apartamentos turísticos, mientras que los apartahoteles alcanzaron el 79%, las pensiones el 77%, los hostales el 65% y los campings el 58%. Para la primera quincena de agosto las previsiones apuntaban ya a un 88% en hoteles, un 92% en apartahoteles y un 85% en apartamentos turísticos.

La ocupación final de agosto demuestra que aquellas previsiones se quedaron cortas en algunos segmentos y que las reservas de última hora han vuelto a desempeñar un papel importante en el comportamiento del mercado.

Un impacto que va más allá del alojamiento

La importancia del dato no se limita al sector turístico. Una ocupación situada en el 95% durante el mes central del verano significa una mayor actividad para el conjunto del tejido económico de Cullera.

La hostelería, el comercio, el ocio y las empresas dedicadas a actividades turísticas se benefician directamente de una población flotante que durante estas semanas alcanza sus máximos anuales. Restaurantes y terrazas, supermercados, establecimientos comerciales y servicios relacionados con el turismo han afrontado así uno de los periodos de mayor actividad del ejercicio.

El modelo turístico de Cullera también ha evolucionado en los últimos años. Al tradicional atractivo de sus playas se han incorporado la gastronomía, el patrimonio, la naturaleza, el deporte y una agenda cultural y musical cada vez más amplia. Esa diversificación permite que la llegada de visitantes no dependa exclusivamente del sol y playa.

Cinco años de crecimiento

La evolución de los últimos cinco años permite observar una tendencia claramente positiva. En 2022, la ocupación hotelera media de julio y agosto se situó en el 83%. Un año después, en 2023, aumentó hasta el 85%.

El crecimiento continuó en 2024, cuando la ocupación hotelera media de julio y agosto alcanzó el 88%, tres puntos más que en 2023 y cinco por encima de 2022. Además, tanto la primera quincena como el puente de agosto registraron niveles próximos al lleno.

En agosto de 2024, concretamente, Cullera llegó al 96% de ocupación hotelera durante el puente del 15 de agosto, con numerosos establecimientos colgando el cartel de completo.

En 2025 la tendencia se mantuvo. La primera quincena de agosto registró un 91,3% de ocupación en hoteles y apartahoteles, mientras que durante el puente del 15 de agosto la cifra se elevó hasta el 96,1%. Las pensiones alcanzaron el 100%.

Y en 2026, Cullera vuelve a superar la barrera del 90% y cierra agosto con una ocupación situada entre el 90 y el 95%.

La serie dibuja así una evolución sostenida: 83% en 2022, 85% en 2023, 88% en 2024 y un salto por encima del 90% en los principales periodos de 2025 y 2026. Más que un repunte puntual, los datos reflejan la consolidación de Cullera como destino turístico de primer nivel.

Cullera ha conseguido convertir las cifras próximas al lleno en una constante de su temporada alta, con un sector turístico capaz de mantener una elevada demanda y con un impacto cada vez mayor sobre la actividad económica de toda la ciudad.