Llaurí nombra Hijo Adoptivo al doctor Fernando Mª Navarro y da su nombre al polideportivo

El Ayuntamiento de Llaurí ha reconocido la trayectoria profesional y personal del doctor Fernando Mª Navarro Pellicer, a quien la corporación municipal ha concedido por unanimidad el título de Hijo Adoptivo de Llaurí. El homenaje se completa con la nueva denominación del Polideportivo Municipal, que desde ahora llevará también el nombre del médico.

El reconocimiento se ha hecho oficial en dos actos celebrados durante el mes de agosto, el último de ellos el pasado sábado 29, coincidiendo con la clausura del XV Open de Frontenis Llaurí, torneo del que Navarro Pellicer es promotor.

Descubrimiento del cartel con el nombre del médico en el poliderportivo municipal. / Levante-EMV

Nacido el 23 de agosto de 1955, es hijo de padre valenciano y de Mª Camelia Pellicer, natural de Llaurí. Desde su infancia mantuvo una estrecha relación con el municipio, donde pasaba los veranos, colaboraba con su familia en las tareas agrícolas y disfrutaba de la vida y las amistades del pueblo. Con el paso de los años, aquel vínculo familiar se convirtió en un compromiso permanente con la localidad.

La alcaldesa de Llaurí, Ana González, ha destacado que la distinción «no reconoce únicamente la trayectoria profesional de Fernando Mª Navarro Pellicer, sino, sobre todo, su compromiso con nuestro pueblo». En este sentido, ha señalado que «Fernando ha estado presente durante muchos años en la vida de Llaurí, colaborando con asociaciones, actividades deportivas, iniciativas culturales y actuaciones relacionadas con nuestro patrimonio».

González considera especialmente significativo que el reconocimiento haya sido aprobado por unanimidad. «Es una distinción que nace del consenso y del reconocimiento de todo el pueblo a una persona que, aunque no nació aquí, siempre ha sentido Llaurí como suyo», ha afirmado.

Navarro Pellicer cursó Medicina y Cirugía en la Universitat de València y ha desarrollado una extensa trayectoria profesional y académica vinculada a la asistencia sanitaria, la formación y la divulgación científica. Cuenta con formación especializada en medicina tropical, enfermedades parasitarias, medicina forense, diagnóstico por imagen y ecografía. Es académico de número de la Academia de las Ciencias, Tecnología y Formación Profesional y ha ejercido como docente y colaborador en diferentes programas universitarios. También desarrolla responsabilidades dentro de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia. También ha destacado por su labor divulgativa con la difusión de contenidos relacionados con la salud, la alimentación y el consumo. Una actividad que, según destaca el ayuntamiento, ha aprovechado también para proyectar el nombre de Llaurí.

Pero el expediente municipal destaca especialmente su implicación directa con la vida local. Durante la pandemia colaboró en la adquisición de mascarillas para los vecinos y ha impartido conferencias sobre primeros auxilios y salud. También ha participado en iniciativas relacionadas con la conservación del patrimonio, la recuperación de elementos de la iglesia, la iluminación del campanario y la mejora de espacios públicos.

Su compromiso se extiende al medio ambiente y al deporte. Ha participado en proyectos de reforestación de la antigua cantera, forma parte de asociaciones vinculadas a la montaña y ha colaborado en la recuperación de elementos del patrimonio natural del término municipal. En el ámbito deportivo, además de ser capitán de yate y aficionado al senderismo, ha ejercido como responsable médico de la Volta a la Muntanya de Llaurí y es impulsor del Open de Frontenis, que este año ha alcanzado su decimoquinta edición.

El ayuntamiento ya reconoció su trayectoria en 2011, cuando le concedió el IV Guardó d’Honor de Llaurí. Ahora, quince años después, el municipio ha querido elevar aquel reconocimiento con el nombramiento como Hijo Adoptivo y la denominación del polideportivo municipal.

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«Llaurí es un referente en la vida de Fernando Mª Navarro Pellicer, y Fernando Mª Navarro Pellicer lo es para Llaurí», ha resumido la alcaldesa, quien considera que el nuevo nombre del polideportivo permitirá «mantener viva esa relación y transmitirla a las generaciones que vienen».