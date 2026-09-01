Lluvia de medallas para los palistas de la Ribera en Cuenca

Lluvia de medallas para los ribereños en Cuenca. Los palistas de la Ribera subieron quince veces al podio (con cuatro victorias) en el 25 Trofeo Puente a Puente, disputado en Júcar sobre 1,5, 3 y 4,5 kilómetros, dependiendo de las categorías. Hubo récord de participación, con 210 palistas de 14 clubes castellanomanchegos, valencianos, madrileños y gallegos.

Los palistas se preparan para la salida la prueba de veteranos K-1, con cuatro deportistas de la Ribera. / Levante-EMV

En mujer sénior K-1, Elena Pérez (Club Piragüisme Cullera, 13m 35 s) obtuvo la plata después de un disputado esprint con una palista conquense en el que se quedó a la puertas del triunfo. En hombre sénior K-2, Sergio Domínguez y Óscar Domínguez, ambos de Cullera, vencieron en equipo combinado (17m 16s). En mixto absoluto K-2, dos embarcaciones de la Ribera subieron al podio: Marcos Climent, de Sollana (junto con Carmen Campos, ambos del Club Piragüisme Silla) finalizaron segundos (19m 5s), mientras que Pau Torres y Elena Pérez fueron terceros (Club Piragüisme Cullera, 20m 8 s). La tercera victoria del club de Cullera llegó con el propio Pau Torres, que se impuso en hombre juvenil K-1 (21m 45 s). Los cadetes K-1 del equipo de la Ribera Baixa también destacaron. En hombres, dominó Óscar Domínguez (12m 4 s), y en mujeres, su compañera Anna Crespo finalizó segunda (15m 56s).

En las categorías de alevines e infantiles, los cullerenses también destacaron. En hombre infantil K-2, Rodolfo Simón y Pau Hervàs obtuvieron la plata (15m 56 s). En hombre alevín A K-1, dos integrantes de Cullera subieron al cajón: Rodolfo Simón finalizó segundo (7m 42s) y Pau Hervàs, tercero (7m 45s). En categoría femenina, Sira Blasco se impuso holgadamente (7m 41s). Por su parte, en hombre alevín B K-1, Lukas Stalionis obtuvo el tercer puesto (8m 13s). Cabe destacar la tercera plaza de Richard Tortajada y Anna Crespo en mixto promoción K-2 (15m 14s).

En hombre veterano +45 K-1, dos ribereños subieron al podio: Jordi Giménez (Penya Piragüista Antella, 19m 27 s) fue segundo y Vicent Crespo, tercero (Club Piragüisme Cullera, 20m 6s). Por equipos, el Club Piragüisme Cullera obtuvo el tercer puesto y la Penya Piragüista Antella, el noveno.

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