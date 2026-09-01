Un tanque de tormentas y la separación de las aguas pluviales de las residuales blindarán Sueca frente a inundaciones

La construcción de un tanque de tormentas subterráneo en el actual parque del Teular que funcionará como un gran depósito diseñado para recoger y laminar el exceso de agua en episodios de fuertes precipitaciones para evitar el colapso del alcantarillado y la construcción de un nueva red de colectores que separará las aguas residuales de las pluviales son los proyectos de mayor envergadura que el Ayuntamiento de Sueca financiará con los más de ocho millones de euros que le ha asignado la Unión Europea y con los que pretende blindar el municipio frente a inundaciones.

La Dirección General de Fondos Europeos ha confirmado la concesión de una ayuda de 8.550.000 euros al Ayuntamiento de Sueca, procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Plan Edil Dana. Esta inyección económica, que supone la mayor inversión en infraestructura hídrica de la localidad en décadas, permitirá ejecutar un ambicioso plan para mitigar el riesgo de inundaciones urbanas, una demanda histórica de la ciudadanía tras los cada vez más frecuentes episodios de lluvias torrenciales.

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha calificado la adjudicación como "un éxito histórico", ya que permitirá transformar por completo la infraestructura hídrica del municipio. "Pasamos de reparar daños a impulsar proyectos que apuestan por transformar Sueca en una ciudad más preparada para los desafíos del cambio climático", señaló Sáez . El proyecto principal, con una inversión de 4 millones de euros, consiste en la construcción de un tanque de tormentas subterráneo en el actual parque de El Teular. Esta infraestructura funcionará como un gran depósito capaz de recoger y laminar el exceso de agua en episodios de lluvia intensa, evitando el colapso del alcantarillado que, según la concejal del Ciclo Integral del Agua, Pilar Moncho, "fue pensado para unas condiciones ya superadas por el cambio climático" .

La segunda gran actuación, dotada con 3 millones de euros, aborda la separación integral de la red de colectores. El actual modelo unitario, que mezcla aguas pluviales y residuales, provoca la saturación inmediata de la depuradora y el desborde en las calles. Con la nueva red separativa, los flujos de agua se desviarán por circuitos independientes, eliminando el "efecto tapón" y garantizando una evacuación eficiente de grandes volúmenes de agua . Moncho aseguró que ambas actuaciones "conformarán un sistema dual de separación y laminado que blindará Sueca" .

Mejora de la respuesta ante emergencias y actuaciones en las pedanías

Además de las infraestructuras hídricas, los fondos europeos también se destinarán a mejorar la resiliencia y la capacidad de respuesta institucional. Está prevista la creación de una nueva sala de gestión de emergencias, así como la renovación y ampliación de la flota de vehículos, equipos de salvamento, uniformidad y tecnología de transmisiones para la Policía Local y el CECOPAL, con una inversión de 850.000 euros.

El plan también contempla actuaciones en las entidades locales menores, muy afectadas por la dana. En El Perelló se mejorará la permeabilidad hidráulica y el drenaje transversal de la carretera CV-500, y se rehabilitará la pasarela peatonal que une El Perelló y El Perellonet. En el Mareny de Barraquetes las actuaciones se centrarán en la restauración del jardín monumental y la mejora del desagüe de aguas pluviales en la playa del Rey . La ayuda europea cubre el 95% del coste total de los proyectos, que asciende a 9 millones de euros. El consistorio y las entidades locales menores asumirán el 5% restante, unos 450.000 euros. Sáez ha destacado la "buena sintonía entre las tres administraciones" y ha recordado que los trabajos se ejecutarán de forma paulatina entre 2026 y 2029.