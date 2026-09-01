UCIN ve partidista la concentración por Ceuta impulsada por el PP en Alzira

La convocatoria de una concentración en solidaridad con el pueblo de Ceuta ha generado polémica en el panorama político de Alzira. Por un lado, el grupo municipal del Partido Popular ha denunciado que, "a pesar de haberlo solicitado días atrás, el equipo de gobierno alzireño sigue sin pronunciarse sobre la adhesión a la convocatoria oficial" impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para este miércoles 2 de septiembre. Tal y como exponen en un comunicado, su objetivo inicial era trasladar desde la puerta del consistorio "un mensaje común de apoyo a Ceuta y de unidad institucional".

Ante el silencio municipal, el PP ha expresado en una publicación una exigencia clara: "Hacemos un llamamiento al alcalde de Alzira y a su equipo de gobierno a actuar con responsabilidad". Los populares consideran que la localidad es un "municipio solidario y comprometido con los valores democráticos y de convivencia", y por este motivo animan “a todos los ciudadanos a unirse a la concentración oficial". La formación ha confirmado que asistirán este miércoles a las puertas de la casa consistorial para participar en la concentración y han señalado que "el mejor mensaje en estos momentos es el de una España unida y solidaria" dado que "Ceuta y los ceutíes necesitan el apoyo de todos", cerrando su texto con la consigna "Por Ceuta, por España, por todos".

En contraste con el enfoque de esta movilización, el portavoz del grupo municipal UCIN de Alzira, Enrique Montalvá, ha reafirmado la independencia de su formación. Ha recordado que son un partido "centrado exclusivamente en la defensa de los intereses de los ciudadanos" y que su "única finalidad" es "trabajar por Alzira y por los alzireños". Por ello, ha asegurado: "Nosotros no venimos a Alzira a representar los intereses de Madrid, de Valencia o de ninguna otra estructura de partido. Venimos a representar los intereses de Alzira". Sobre la asistencia al acto, la agrupación independiente señala que "respeta plenamente la libertad individual de sus simpatizantes y militantes" para decidir a título personal si acuden, "sin que exista ninguna directriz o posicionamiento del partido al respecto".

No obstante, desde UCIN advierten que la convocatoria ha adquirido un "componente político y partidista" que, a su entender, desvirtúa por completo la respuesta institucional ante una cuestión de tanta trascendencia. En esta línea, Montalvá ha insistido de forma categórica en que "Ceuta no puede ser patrimonio de ninguna formación política".

Pese a desmarcarse del acto promovido por el PP, desde UCIN trasladan su "total solidaridad y apoyo al pueblo de Ceuta". La formación desea que cualquier circunstancia se resuelva priorizando siempre "el diálogo, la responsabilidad y el respeto a los derechos humanos", con el fin de "recuperar la normalidad y garantizar la convivencia, sin poner en cuestión en ningún momento la unidad de España". Para concluir, Montalvá ha dejado clara su postura sobre la soberanía nacional citando de forma literal: “Siempre hemos estado y estaremos a favor de la unidad de España, de la defensa de nuestro territorio y de la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".