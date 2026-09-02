Más de 350 personas secundan la concentración de apoyo a Ceuta en Carcaixent

Alrededor de 350 personas se han reunido esta tarde en la plaza Mayor de Carcaixent en la concentración de apoyo a Ceuta convocada por el ayuntamiento, a raíz de la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que han participado concejales del gobierno (PP), de Units per Carcaixent y Vox. Numerosos asistentes portaban banderas españolas y han coreado proclamas en favor de Ceuta.

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha leído un resumen de la resolución consensuada por todos los partidos presentes en la asamblea de Ceuta, en la que se advierte de que Ceuta es una ciudad "al límite" y se reclama una intervención urgente para solucionar el problema generado por los miles de personas que cruzaron la frontera de Marruecos hace un mes y permanecen en la ciudad autónoma, o que se blinde la frontera para evitar que vuelva a suceder, entre otras medidas de apoyo.

La concentración ha transcurrido con absoluta normalidad. El concejal de Vox Javier Rosario y algunos militantes portaban carteles con el lema “No a la invasión. Defiende Ceuta, defiende España”. La alcaldesa ha agradecido la presencia de los ciudadanos con un “Carcaixent siempre responde” que ha provocado algunos aplausos.

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La bandera de Ceuta presidía el acto desde el balcón del ayuntamiento.