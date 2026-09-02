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Los asistentes a la única concentración de la Ribera con gobierno del PSOE aplacan el amago de insultos a Sánchez

Varios cientos de personas participan en el acto de apoyo a Ceuta en Benifaió

Así ha transcurrido la concentración de apoyo a Ceuta en Benifaió

Así ha transcurrido la concentración de apoyo a Ceuta en Benifaió

Teresa Juan-Mompó

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Teresa Juan-Mompó

Benifaió

A los pies de la torre árabe de Benifaió, varios centenares de personas se han concentrado este miércoles para dar su apoyo a Ceuta ante la crisis que vive esta ciudad autónoma desde la entrada irregular de cerca de 80.000 personas procedentes de Marruecos hace más de un mes. La concentración de Benifaió es la única de la Ribera convocada por un ayuntamiento gobernado por el PSOE, que han desoído las directrices del partido para sumarse a la manifestación promovida desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través del Partido Popular.

A las puertas del ayuntamiento, concejales de las diferentes fuerzas que integran la corporación, a excepción de los de Compromís, han presidido la concentración. Aunque los más activos han sido los del PP, que han agitado banderas de España y han iniciado cánticos por la unidad de España.

El portavoz del grupo municipal socialista, Xavier Martínez, ha presidido la comitiva en ausencia de la alcaldesa, Marta Ortiz, que está de vacaciones. Junto a los ediles, también han estado presentes en el homenaje dos agentes de la Guardia Civil de Almussafes.

Al final de la concentración, algunos de los asistentes han iniciado cánticos con insultos al presidente Pedro Sánchez, que han sido silenciados rápidamente por otros de los participantes.

Con este acto institucional, el gobierno de Benifaió, en manos del PSPV, ha querido mostrar su respaldo a Ceuta, que “vive una situación complicada y merecen nuestro apoyo”, según ha declarado el portavoz socialista, Xavier Martínez. “Necesitan que se aceleren los procesos por parte de la comunidad autónoma y por parte del Gobierno de España para que puedan recuperar la normalidad lo más pronto posible”. Esta premisa responde al “sentimiento de solidaridad” y, en su opinión, justifica la manifestación pública.

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El encuentro ha estado precedido de la polémica en torno a la tardanza en su convocatoria, con cruce de reproches entre el PP y el PSPV en los días anteriores. Desde el Partido Popular de Benifaió se atribuyeron la convocatoria, asegurando en sus redes sociales que la adhesión del consistorio era fruto de su insistencia. Esta postura provocó la respuesta contundente del equipo de gobierno y del portavoz socialista, Xavier Martínez, quien tachó de "oportunista" la actitud de los populares, criticando duramente su afán por "instrumentalizar" la cita y "apropiarse de un acto que es de todos".

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