El Ateneo y Santa Cecilia de Cullera hacen historia en Alemania al tocar juntas por primera vez

Cullera ha llevado este miércoles hasta Alemania una de sus principales señas de identidad: la música de banda. Un total de 120 jóvenes músicos de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera y de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia han desfilado por las calles de Jever, ciudad alemana hermanada con Cullera desde hace más de 25 años, en una jornada que ha dejado una imagen inédita para la historia musical de la localidad: las dos formaciones han actuado juntas por primera vez en un acto oficial.

Desfile de jóvenes músicos de Cullera por las calles de Jever. / Levante-EMV

La expedición cullerense ha protagonizado un encuentro que ha ido más allá del tradicional intercambio institucional. Las bandas juveniles de ambas sociedades han viajado por primera vez hasta Jever y han recorrido sus calles siguiendo dos itinerarios diferentes para terminar confluyendo en la plaza principal de la localidad alemana.

Ha sido precisamente allí donde se ha producido el momento más simbólico de la jornada. Los 120 músicos han unido sus formaciones y han interpretado conjuntamente dos pasodobles, ofreciendo ante el público de Jever una estampa inédita: «La Puerta Grande», de Elvira Checa, dirigida por Dúnia Pérez, y «Amparito Roca», de Jaime Teixidor, bajo la dirección de Josep Enric Herman.

Los músicos de las dos bandas, juntos, tras el desfile. / Levante-EMV

La actuación conjunta adquiere una especial relevancia por la trayectoria de las dos sociedades musicales cullerenses. Ateneo y Santa Cecilia son dos de las instituciones culturales más arraigadas de Cullera y mantienen una histórica rivalidad musical que forma parte de la propia identidad de la ciudad. Ambas se encuentran cada año en el Certamen de Bandas de Música de Cullera, celebrado durante las fiestas mayores, donde actúan de manera alternativa.

En Jever, sin embargo, la competición ha quedado aparcada. Por primera vez, ambas entidades han compartido escenario y han hecho sonar sus instrumentos conjuntamente para representar a Cullera ante una ciudad extranjera. Una imagen de unidad que convierte el encuentro en uno de los momentos más singulares de la visita institucional.

La música como carta de presentación

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado el carácter histórico de la jornada y el papel de las bandas como embajadoras de la ciudad: «Hoy Cullera ha hecho historia en Jever llevando por primera vez nuestras bandas juveniles y 120 músicos por las calles de esta ciudad hermanada», ha señalado Mayor, quien ha considerado que se trata de «un día que seguramente todos ellos y ellas recordarán y que la localidad de Jever ha podido disfrutar».

El alcalde ha puesto el acento en el valor de trasladar hasta Alemania el talento de los jóvenes músicos cullerenses. «Es una enorme satisfacción poder mostrar en Alemania el talento, la calidad y la tradición musical que tenemos en Cullera, y hacerlo, además, de la mano de nuestros jóvenes», ha afirmado. Para Mayor, «la música es una parte fundamental de nuestra identidad y una de nuestras mejores cartas de presentación en todo el mundo». El alcalde también ha subrayado que el encuentro demuestra que los hermanamientos pueden ir mucho más allá de las relaciones estrictamente institucionales. «Esta iniciativa también demuestra que los hermanamientos van mucho más allá de un acuerdo institucional: son espacios para compartir cultura y generar nuevas oportunidades para conocernos», ha apuntado.

Delegación institucional de Cullera

La jornada ha contado con la presencia de las presidentas de las dos sociedades musicales, Alicia Marí, por parte del Ateneo Musical, y Begonya Pla, por Santa Cecilia.

Junto a ellas han participado en los diferentes actos el alcalde de Cullera, Jordi Mayor; la concejala de Cultura, Sílvia Roca; el edil de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, y la concejala de Hermanamientos, Susi Melià. Dentro de la agenda institucional, Mayor ha mantenido además un encuentro con el alcalde de Jever, Jan Edo Albers, con el objetivo de continuar avanzando en nuevas propuestas de colaboración entre ambos municipios y estudiar posibles intercambios en ámbitos como el turismo y la cultura.

La visita se enmarca en la estrategia de promoción cultural y turística que Cullera está desarrollando esta semana en Alemania para dar a conocer la riqueza patrimonial, las tradiciones y la gastronomía de la ciudad.

De la música a la paella

La música será solo uno de los elementos con los que Cullera pretende estrechar los vínculos con Jever durante estos días. La agenda del hermanamiento continuará este jueves con diferentes actividades culturales y festivas. La delegación cullerense tendrá la oportunidad de conocer algunos de los principales espacios históricos de Jever, entre ellos su castillo, la Torre del Búho, la plaza de la iglesia, el monumento funerario renacentista de Edo Wiemken, el histórico taller de estampado de telas en azul índigo y el carillón del Hof von Oldenburg.

Por la tarde está prevista la inauguración oficial de una calle remodelada en Jever, concebida como un nuevo símbolo de los vínculos que mantienen ambas poblaciones.

A continuación se celebrará la denominada «Fiesta Española», en la que la gastronomía valenciana tendrá un papel protagonista. El plato fuerte será la elaboración de una gran paella gigante comunitaria, que compartirá protagonismo con especialidades de la gastronomía alemana.

Las charangas desplazadas desde Cullera y la Ribera Baixa pondrán además la banda sonora a una celebración que pretende trasladar hasta Jever el ambiente festivo valenciano.

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La expedición cullerense regresará el viernes 4 de septiembre después de cuatro días de intercambio institucional, cultural y festivo.