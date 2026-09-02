Compromís defiende a su portavoz en Almussafes: “Es injusto y sesgado convertir una mejora puntual en el colegio en un ataque personal”

Compromís per Almussafes ha salido en defensa de la directora del CEIP Almassaf y portavoz municipal de la formación valencianista, Amparo Medina, ante las críticas de Tot per Almussafes por la climatización del centro educativo. La formación acusa al grupo del alcalde de «tergiversar» la situación y sostiene que presentar la instalación de aire acondicionado en un despacho como una decisión de la dirección para priorizar ese espacio frente a las aulas «no se corresponde con la realidad» y «demuestra la ignorancia del gobierno municipal sobre el funcionamiento del centro». «Es injusto convertir una mejora puntual de un espacio concreto en un ataque personal contra una directora que ha dedicado todos sus esfuerzos a reivindicar mejores condiciones para el alumnado», indica esta forma

Compromís incide en la explicación ofrecida por Medina al señalar que el Ayuntamiento de Almussafes, con el alcalde Toni González al frente, se comprometió meses atrás a climatizar las aulas de los centros educativos del municipio y a adoptar medidas para incrementar las zonas de sombra en los patios. La formación señala que, en una reunión solicitada por las direcciones de los centros, el gobierno municipal confirmó que la previsión es que las aulas dispongan de climatización en 2027.

Respecto a la actuación de la Conselleria de Educación, Compromís precisa que la partida destinada al CEIP Almassaf asciende a 14.500 euros, y no a 16.000 como argumentaba Tot per Almussafes. La formación considera que esta cantidad resulta insuficiente para climatizar todas las aulas del colegio y recuerda que este tipo de actuación requiere un proyecto más complejo para cumplir con la normativa RITE.

Por este motivo, según explica, el equipo directivo decidió destinar los fondos autonómicos a la climatización de dos espacios comunes del centro: el comedor y la biblioteca. La dirección ya ha solicitado presupuestos y el ayuntamiento tendría pendiente la elaboración del correspondiente informe técnico para iniciar la tramitación de los permisos necesarios.

La formación sostiene que los 14.500 euros concedidos por Educación están siendo gestionados para mejorar espacios utilizados por el alumnado y convertirlos en «refugios climáticos» durante los meses de mayor calor, mientras se espera la actuación municipal comprometida para las aulas.

Compromís también ha incidido en que todos los despachos salvo dos disponían de climatización y que la instalación de estos últimos equipos ha sido asumida por la empresa que gestiona el comedor escolar, dentro de su participación en las mejoras del colegio, una colaboración que, según señala, también se habría producido también en cursos anteriores.

Por ello, Compromís considera «sesgada» la interpretación que vincula directamente la climatización de un despacho con una supuesta decisión de la directora de priorizar sus propias necesidades frente a las del alumnado.

La formación reivindica la trayectoria de Amparo Medina y asegura que la directora ha trabajado «con responsabilidad», impulsando mejoras para el conjunto del centro y defendiendo las necesidades del alumnado.

Compromís reclama que el debate sobre la climatización de los colegios de Almussafes se aborde «con rigor y respeto» y reclama al gobierno municipal que concrete cuándo se ejecutará el compromiso de climatizar las aulas.

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Tot per Almussafes había cargado duramente contra Medina al considerar una actitud "hipócrita" que participara activamente como sindicalista en las movilizaciones de los profesores durante la huelga, en la que una de las reivindicaciones que la climatización de los centros educativos, y haya "priorizado" la instalación del equipo de aire acondicionado en su despacho en lugar de las aulas, una crítica que que la propia interesada atribuyó a cuestiones políticas.