Cullera amplía su promoción al norte de Alemania para blindar su segundo mercado turístico internacional

El verano todavía no ha terminado, pero en Cullera ya se trabaja en el siguiente. La ciudad ha decidido mantener activa su maquinaria turística y ha abierto un frente inédito en el norte de Alemania, un movimiento con el que busca consolidar y ampliar uno de sus mercados internacionales más valiosos: el alemán, segundo emisor de visitantes extranjeros al municipio solo por detrás de Francia.

La acción, desarrollada en Bremen con el respaldo del Instituto Cervantes y de la Oficina Española de Turismo en Frankfurt, ha llevado hasta la ciudad germana el argumentario que Cullera lleva años perfeccionando: sol, Mediterráneo y arroz.

Participantes en el acto de promoción turística celebrado en Bremen. / Levante-EMV

Los cocineros Paco Rocher, de Casa Rocher, y David Zorrilla, de Casa Salvador, protagonizaron un showcooking ante periodistas, agencias de viajes y touroperadores, con la paella como bandera del Club de Producto Artesanos del Arroz.

No es un gesto menor. Uno de cada cuatro visitantes que recibe Cullera ya es extranjero, y el peso del turismo alemán crece en un contexto en el que las conexiones aéreas con distintas ciudades de Alemania permiten al ayuntamiento "pensar en clave de país", en palabras del alcalde, Jordi Mayor, que participó en el acto junto al concejal de Jever, Jan Edo Albers, el director del Cervantes en Bremen, Ignacio Olmos, y el responsable de la oficina de Frankfurt, Arturo Ortiz.

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El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durante su intervención en Bremen. / Levante-EMV

Un agosto de récord que empuja la apuesta

La ofensiva alemana llega, además, avalada por los números. Cullera ha cerrado agosto con una ocupación hotelera del 92%, un dato que el consistorio interpreta como el respaldo definitivo a su modelo turístico, sustentado en la combinación de playa, gastronomía arrocera y una oferta de ocio que no da tregua ni siquiera cuando el calendario apunta a septiembre. De hecho, las previsiones para la primera quincena del mes rondan ya el 70% de ocupación.