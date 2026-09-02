La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha confirmado este miércoles la localización de una de las menores desaparecidas el pasado 24 de agosto en Carcaixent. Se trata de Amparo F. G. C., de 15 años de edad, de la que hace apenas un par de días se había difundido una nueva fotografía más reciente. El CNDES ha agradecido la colaboración ciudadana en sus canales oficiales: “Gracias, con vuestra ayuda la Guardia Civil ha logrado localizar a la persona desaparecida”, han expresado.

De acuerdo con la información facilitada desde el Ayuntamiento de Carcaixent, la menor ya ha regresado con su familia y se encuentra en perfecto estado. La Guardia Civil ha encontrado a la joven en Gandia. Según ha podido saber Levante-EMV, las dos menores estaban juntas, sin embargo, en el momento de la localización de Amparo, no hallaron rastro de Libertad, por lo que la búsqueda sigue activa para la más joven de las menores.

Búqueda activa de Libertad O. O.

Libertad O. O. tiene 14 años y está desaparecida desde el lunes 24 de agosto. De acuerdo con la descripción realizada a través del Centro Nacional de Personas Desaparecidas es de complexión delgada, mide 1,65 metros de estatura, tiene los ojos marrones y el pelo castaño, rizado y largo.

Los ayuntamientos de la Ribera comparten los carteles de búsqueda desde que se hizo pública la desaparición de las dos menores, al igual que numerosos vecinos de la comarca y de muchas otras localidades. El Ayuntamiento de Carcaixent también mantiene activo un dispositivo para analizar toda la información relacionada con este caso, que mantiene en vilo a la familia de las menores, y también a los vecinos de Carcaixent.

De acuerdo con la información recabada por este diario, las dos menores “son amigas y desaparecieron el mismo día en Carcaixent”. Al parecer, durante estos nueve días las dos chicas han estado juntas. Ahora, tras la localización de Amparo F. G. C., los esfuerzos se centran en dar con el paradero de Libertad O. O.

Tanto el Ayuntamiento de Carcaixent como la Fundación ANAR y el Centro Nacional de Desaparecidos mantienen la campaña ciudadana para recabar información que ayude a la localización de la joven. La imagen y los datos sobre la menor, así como los teléfonos para poder aportar nuevos datos están disponibles a través de los canales oficiales de comunicación y de las redes sociales. En este sentido, estos organismos informan de que si cualquier persona dispone de información relevante, debe ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o con ANAR en el 116000.