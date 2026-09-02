La iglesia de Alzira afectada por el reventón térmico protege la cubierta para evitar nuevos daños

La iglesia de Santa Catalina de Alzira se protege ante nuevos temporales de lluvia y viento después del reventón térmico del 20 de agosto, con rachas de 143 km/h que provocó el desplome de parte del muro del casetón que cubre la cúpula ciega sobre el Altar Mayor. La empresa especializada en restauración y conservación del patrimonio Alturas de la Mancha se encarga de estas labores que, en una primera fase, se han centrado en la retirada de los escombros caídos desde el tejado de la iglesia. “Los trabajos están muy avanzados, ya han quitado los cascotes de la vía pública y han reparado los daños ocasionados a las casas de la calle De la Sang”, indica el párroco de Santa Catalina, Enrique Masiá.

También se han retirado los restos del muro desplomado sobre un tramo del tejado de la iglesia, lo que ha dejado al descubierto los daños sobre esta cubierta. Según describe Masiá, “el muro ha caído como si lo hubieran cortado con un cúter”. El paso siguiente es el saneamiento de la estructura y la “protección provisional de la cubierta del templo”. El sacerdote explica que la empresa está aún valorando qué sistema se empleará para evitar la entrada de agua y de corrientes a través del agujero abierto tras el desplome: “El interior está perfecto, todos los daños que se han registrado son externos, pero si dejamos que entre el agua o el viento, una corriente fuerte podría levantar el tejado y provocar daños considerables”, comenta. Existen “muchas posibilidades”, entre ellas está la de utilizar tableros de madera, planchas metálicas y lonas para asegurar el sellado del boquete tras el temporal. Se trata de una solución provisional, ya que la parroquia ha solicitado autorización a la Conselleria de Cultura para poder intervenir en el edificio, que está protegido con la declaración de Bien de Interés Cultural desde 2004, lo que obliga a obtener licencia por parte del departamento autonómico para poder realizar cualquier obra, explica Masiá. “Hay que elegir un sistema que sea duradero en el tiempo, porque no sabemos hasta cuándo tendrá que estar, no nos podemos hacer un cálculo de cuándo recibiremos la autorización, porque está la conselleria por medio y las cosas de palacio van despacio”, comenta.

El desplome del muro del casetón ha dañado la cubierta posterior pero no ha afectado al interior. / Levante-EMV

El templo prevé recuperar poco a poco su actividad este septiembre. “Ahora hacemos las misas en el salón parroquial”, unas dependencias contiguas a la iglesia. Pero la intención es abrir la parroquia y realizar las eucaristías y otros actos en el Altar de Sant Bernat, en el extremo opuesto al Altar Mayor, “porque si están trabajando sobre el altar mayor, aunque esté protegido y no haya riesgo, es lógico que evitemos estar allí; además la iglesia es grande y no supone ningún problema desplazarnos”, expone el sacerdote.

El 20 de agosto, Alzira registró ráfagas de viento de 143 km/h, en uno de los tres reventones térmicos registrados en la Ribera el mes pasado. Este episodio provocó el desplome del muro trasero del casetón superior de la iglesia arciprestal de Santa Catalina, templo de origen gótico que constituye el principal referente arquitectónico y espiritual en el barrio de la Vila. Se alzó sobre la antigua mezquita mayor como una muestra del gótico valenciano de reconquista y fue profundamente reformada en época barroca, con su representativa portada de columnas salomónicas. En su interior alberga las reliquias de Sant Bernat y el culto a la Virgen de la Murta. La caída del paretón ha dejado a la vista la bóveda ciega interior, sobre el Altar Mayor, que estuvo recubierta con una cúpula hasta que fue sustituida hace algo más de un siglo por el casetón que ahora ha cedido debido a problemas de ruina. La vista de la bóveda ha reactivado el interés por restaurar la fisonomía del siglo XVIII del templo. El Plan Director de la iglesia, redactado hace once años, conserva la planimetría original para poder rehacer la cúpula. De acuerdo con este proyecto, una cúpula de tambor con linterna cubriría la bóveda ciega que ahora ha quedado a la vista: “Hoy en día hay materiales más ligeros y esto puede facilitar más la reconstrucción”, puntualizó el sacerdote. Este mes el Consejo Parroquial se reunirá para abordar el siniestro y evaluar la posibilidad de reconstruir la cúpula de 1776, tal y como adelantó Levante-EMV.

Los operarios, este lunes, reparan las viviendas afectadas por el desprendimiento en Santa Catalina. / Pascual Fandos

El cura también ha alertado estos días sobre las patologías del templo, que recoge el Plan Director. La zona donde se ha registrado el derrumbe “es la parte más nueva y más estable de la iglesia”, destacó Masiá. “Santa Catalina tiene muchas patologías, que las tenemos detectadas desde hace muchos años, pero no en ese tejado”. Las cubiertas y canalizaciones, donde la acumulación de lluvia eleva el riesgo de filtraciones hacia las bóvedas; la portada barroca exterior, cuya piedra labrada y columnas salomónicas sufren el impacto directo del viento racheado y la lluvia con riesgo de desprendimientos; y el espacio interior, donde las humedades y goteras amenazan bienes de incalculable valor patrimonial y devocional, como las reliquias de los santos patronos Bernat, Maria y Gràcia o la imagen histórica de Nuestra Señora de la Murta, son algunas de las ‘debilidades’ de la parroquia, “pero no hay manera de que la conselleria nos autorice a acometer las mejoras”, lamenta el párroco. Masiá ha defendido que el mantenimiento de la parroquia recae exclusivamente en las aportaciones de los feligreses, no obstante aboga por “acuerdos de cofinanciación al 50 % con las administraciones públicas” para preservar este monumento.