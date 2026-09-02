Dos jóvenes atletas de Alzira se proclaman campeones de España de triatlón

El atletismo alzireño tiene dos nuevos campeones de España. Aún en edad de formación, Carles Sangrós y Mireya Montagud se han proclamado campeones de España de triatlón, si bien no en las modalidades habituales (carrera, natación y ciclismo). Sangrós lo consiguió en el tipo triatlón B sub-14 en el que compite en las modalidades de longitud, jabalina y 1.000 metros lisos. Mireya, de 12 años, logró el triunfo en la prueba combinada de vallas, longitud y relevos.

Carles Sangrós, que entrena en el CA Guadassuar a las órdenes de Vicent Torres, no empezó bien la competición. En longitud se quedó a 20 cm. de su mejor marca. En 1.000 metros logró el segundo puesto con una marca de 2’48”81 que le daba el tercer puesto de la general. La quinta plaza de jabalina, en la que lanzó 30’99 metros, le otorgó los puntos suficientes para hacerse con el título. El subcampeón quedó a pocos puntos pero no superó al alzireño. “La próxima temporada en sub-16 competirá en pruebas individuales, concretamente los 1.000 y 3.000 metros lisos ya que es un atleta de fondo con condiciones aeróbicas muy buenas”, explica su entrenador.

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Mireya Montagud entrena desde hace un año en el CA Torrent a las órdenes de Miguel Ángel Villalba. El dominio de la alzireña en el triatlón C fue incuestionable. En salto de altura, la modalidad que más le gusta, ganó con un salto de 1’53 m. que es mejor marca personal. En la tarde del sábado también dominó en la carrera de 80 m. vallas mejorando de nuevo su marca personal que estableció en 13”32 y el domingo, en longitud, quedó quinta, por debajo de su marca. Saltó 4’75 m. y obtuvo un total de 1.752 puntos, tres más que la subcampeona.