El MIM 2026 amplia la presència als carrers de Sueca amb nous espais d'accés lliure i espectacles itinerants
La plaça del Molí de la Vila s'incorpora com a escenari al costat de la tradicional plaça de Sant Pere per a continuar apropant les arts escèniques a la ciutadania
La programació inclou la comèdia interactiva 'Olympics' i l'estrena absoluta de 'La Inquilina', de Merce Tienda
Sueca es prepara per a acollir, del 17 al 20 de setembre, la 36a edició de la Mostra Internacional de Mim (MIM), un festival referent que enguany oferirà les actuacions de 20 companyies, amb un total de 45 funcions. Sota el suggerent lema ‘La mirada còmplice', els organitzadors han presentat este matí una programació dissenyada per a establir una “connexió profunda i empàtica entre artistes i espectadors”, que esperen que anirà “molt més enllà de les paraules”. L'acte de presentació de la programació ha comptat amb la presència de la directora artística del certamen, Ángeles González; l'alcalde de Sueca, Julián Sáez Vercher; i la regidora de Cultura, Mercé Sorrentino Castillo. Aquesta nova edició, organitzada per l'Ajuntament de Sueca, compta amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de València (Sarc), el Ministeri de Cultura i À Punt Mèdia.
Entre les novetats més destacades d'enguany ressalta l'ampliació de la presència del festival a l'espai públic, amb l'objectiu d'acostar les arts escèniques a la ciutadania. A l'escenari clàssic de la plaça de Sant Pere s'hi suma ara un nou espai d'accés lliure: la plaça del Molí de la Vila. Aquests emplaçaments acolliran obres com el solo acrobàtic ‘Ákri’, la proposta surrealista de ‘clownForat' o l'univers poètic de ‘Triplette'. A més, els carrers de la ciutat s'ompliran d'humor amb una altra gran novetat: l'espectacle itinerant ‘Olympics', una comèdia absurda i interactiva sobre els Jocs Olímpics a càrrec de Yllana i Nacho Vilar Producciones. Pel que fa a les produccions de sala, el MIM acollirà l'estrena absoluta de ‘La Inquilina', de Merce Tienda, una peça d'aforament reduït per a majors de 16 anys que reflexiona sobre el silenci i la repressió.
El festival torna a demostrar el seu compromís amb la realitat contemporània a través d'una programació que aborda qüestions socials des de la poesia escènica. D'aquesta manera, el públic podrà reflexionar sobre la salut mental amb ‘La Phazz', les dinàmiques de control i l'abús de poder amb ‘Dominare', o el desplaçament i la necessitat de pertinença amb ‘Acasa'. També destaca l'obra ‘Forever', que posa sobre la taula temes com la paternitat, la discapacitat o la sobreprotecció. La graella es completa amb espectacles de gran força visual i corporal com ‘Todo este ruido',Ninguna palabra',Swing',Suspensión' i ‘Liebe', així com espais dedicats al públic familiar amb ‘El bosque de Coco' i al teatre d'objectes amb l'humorístic ‘MicroShakespeare' i la tragicomèdia ‘Saeta'.
Una altra de les grans fites d'aquesta 36a edició és la seua forta dimensió comunitària i inclusiva. Enguany, el MIM ha impulsat un projecte intergeneracional dirigit per Emili Chaqués i Aitana Munera, de la companyia L’Últim Toc Teatre. Durant mesos, un grup de residents locals de diferents edats ha treballat en un taller per a crear una peça entorn de la figura dels avis, els records i el pas del temps, demostrant que la cultura és una poderosa eina de cohesió social.
Finalment, l'organització ha anunciat que la programació es complementarà amb activitats paral·leles com una classe magistral d'Iniciació a la Màscara Expressiva impartida per José Dault. Les entrades per a gaudir de totes aquestes propostes estaran a la venda a partir del dissabte 5 de setembre, a les 10.00 hores, a través del web oficial mimsueca.com i del portal Notikumi. Aquelles persones que preferisquen adquirir els tiquets presencialment podran fer-ho a la taquilla física del festival a partir del 14 de setembre.
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