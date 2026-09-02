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Multitudinaria concentración de apoyo a Ceuta en Cullera

El PP destaca la elevada participación y critica al gobierno local por no secundar la iniciativa de la FEMP

Participantes en la concentración de Cullera.

Participantes en la concentración de Cullera. / Levante-EMV

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La concentración celebrada este miércoles en la plaza del Ayuntamiento de Cullera se ha convertido en una de las movilizaciones más numerosas de los últimos años en este céntrico espacio de la localidad turística de la Ribera Baixa. La convocatoria, promovida por el PP local para mostrar su apoyo y solidaridad con la población de Ceuta, ha reunido a numerosos vecinos y simpatizantes, que han secundado el acto pese a la decisión del gobierno municipal de no respaldarlo.

Dirigentes del PP de Cullera que han promovido la concentración.

Dirigentes del PP de Cullera que han promovido la concentración. / Levante-EMV

Desde el Partido Popular han destacado la elevada participación registrada y han defendido que la respuesta ciudadana evidencia el respaldo de una parte de la población a la iniciativa. Los populares han criticado que el ejecutivo local no se sumara a la convocatoria y consideran que su decisión responde a la posición mantenida por el PSOE a nivel nacional respecto a la iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Durante la concentración se escucharon consignas como «Pedro Sánchez, dimisión» y «Pedro Sánchez, ladrón».

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