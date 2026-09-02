El paro encadena cuatro meses de subidas en la Ribera tras sumar 357 desempleados en agosto

El desempleo en la comarca de la Ribera ha vuelto a subir en el mes de agosto, alcanzando la cifra de 15.986 personas paradas, lo que supone un incremento de 357 desempleados (un 2,28% más) respecto a julio. Con este dato, y tal y como refleja la gráfica de evolución, el paro en la comarca encadena ya cuatro meses consecutivos de subidas desde mayo de 2026, mes que marcaba un mínimo reciente con 14.989 desempleados. Pese a esta racha ascendente, la curva del paro se mantiene por debajo de los picos alcanzados en meses históricamente malos para el empleo, como agosto de 2024, cuando se rozaron los 16.800 parados, o enero de 2025, cuando se superaron los 16.400. De hecho, en términos interanuales, la Ribera cuenta hoy con 141 parados menos que en el mismo mes del año 2025, lo que representa una ligera disminución del desempleo anual del 0,87%.

Si analizamos el perfil de los parados, la brecha de género sigue siendo evidente, ya que de las casi 16.000 personas sin empleo, 9.908 son mujeres frente a 6.078 hombres. Esta desigualdad también se traslada a la contratación, puesto que de los 5.800 contratos registrados en agosto del 2026, 2.574 han sido firmados por mujeres (un 44,38%) y 3.226 por hombres (un 55,62%). En general, la cifra total de contratos ha supuesto un descenso de 155 firmas menos que en 2025, es decir, una bajada interanual del 2,60%. Sobre la tipología de estos acuerdos laborales, la contratación indefinida mensual se situó en 2.683 contratos (46,26%), lo que supone un incremento del 9,64% respecto al año pasado, mientras que la contratación temporal alcanzó los 3.076 contratos (53,03%), un 12,06% menos que en 2025. Además, destaca la alta parcialidad del mercado laboral en la comarca, ya que más de la mitad de las contrataciones, un 52,33%, se formalizaron a tiempo parcial.

En el desglose municipal, la subida del paro fue casi generalizada, registrándose los mayores incrementos absolutos en Alzira (+86 parados, situándose en 2.800 desempleados), Carcaixent (+39) y Alginet (+33, con un aumento del 5,06%). Por el contrario, solo dos localidades lograron reducir sus cifras de desempleo durante agosto: Cullera, con 17 desempleados menos (-1,50%), y Almussafes, con un descenso de 5 personas (-1,40%). En la comparativa anual, no obstante, destacan las mejoras de Algemesí y de la propia , con 85 y 63 parados menos que en agosto del año anterior, respectivamente.

Cierre de empresas en agosto

Ante este escenario, el Secretario General Comarcal de UGT-PV, Eduard Gómez, ha manifestado que "estos resultados reflejan una tendencia estacional propia de este período que le convierten en el segundo peor mes del año para el empleo (tras enero), y responden al cierre de muchas empresas por motivos vacacionales o a la reducción en este mes de la actividad de algunos sectores como la educación". El dirigente sindical apunta que "se aprecian señales de moderación en el ritmo de creación de empleo respecto a los ejercicios" anteriores y considera "necesario un mercado laboral más estable y menos dependiente de la temporada".

Para lograrlo, el representante de UGT ha reclamado acciones concretas al afirmar que "necesitamos políticas de empleo específicas para las distintas realidades de las personas desempleadas: jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas migrantes o quienes llevan más tiempo buscando empleo". Asimismo, Gómez considera que hay que actuar de forma estructural: "Es fundamental transformar nuestro modelo productivo para generar empleo durante todo el año, con más industria, innovación y tecnología y con empleos de mayor calidad". Por último, el responsable comarcal ha puesto el foco en la coyuntura económica marcada por la aceleración de la inflación, que en agosto alcanzó el 4,3%, alertando de que "en ausencia de mecanismos eficaces de actualización salarial, una parte importante de las personas trabajadoras corre el riesgo de volver a perder poder adquisitivo".