Algemesí blinda su comunicación ante futuras danas con una red de megafonía solar

Algemesí instalará de forma inminente un nuevo sistema municipal de megafonía, diseñado para advertir a la población ante posibles emergencias y catástrofes naturales como los episodios de dana, inundaciones o incidentes graves. La necesidad de implantar esta infraestructura estratégica de comunicación surge tras constatar, durante el trágico desbordamiento del Magro el 29 de octubre de 2024, la vulnerabilidad que presentan las infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones convencionales, así como las limitaciones de los canales digitales para hacer llegar los avisos a toda la ciudadanía de manera eficaz. Por este motivo, el ayuntamiento ha optado por la instalación de un sistema de comunicación totalmente autónomo que se alimentará mediante energía solar y baterías de litio, y que basará sus comunicaciones en la radiofrecuencia UHF. Estas características técnicas garantizarán la operatividad de los avisos y el apoyo a los servicios de Policía Local y Protección Civil, incluso en aquellos escenarios donde se produzcan cortes de suministro eléctrico o la saturación de las redes.

Para llevar a cabo este proyecto, el presupuesto base de licitación asciende a un total de 153.737,80 euros, cifra que contempla tanto los equipos principales como el suministro, los trabajos de instalación en altura, la configuración y la puesta en marcha. La financiación de esta importante medida de prevención cuenta con el respaldo de la Diputació de València, que ha concedido a Algemesí una ayuda de 111.848 euros. Esta inyección económica se enmarca dentro de un plan provincial global de 20 millones de euros destinado a que los ayuntamientos se preparen frente a las catástrofes naturales, un fondo del que se benefician de forma especial diversos municipios afectados por la DANA de octubre de 2024, tales como Paiporta, Picanya, Benetússer, Alfafar, Buñol y el propio Algemesí.

Tres enclaves estratégicos

El nuevo sistema acústico tendrá cobertura en toda la población y operará a través de tres consolas de control situadas en enclaves estratégicos: la central de la Policía, el edificio del ayuntamiento y el barrio del Carrascalet, siendo esta última la zona más alta del término municipal. Además de su uso primordial para la difusión inmediata de alertas preventivas y mensajes de evacuación, este equipamiento tecnológico también servirá para mejorar la información ciudadana durante la celebración de eventos multitudinarios, de carácter festivo o deportivo. Y también permitirá salvar la brecha tecnológica a la que están expuestos los vecinos de mayor edad o con menor capacitación tecnológica y que se mantienen desvinculados de las redes sociales o la comunicación digital, de acuerdo con las quejas planteadas por algunos sectores de la población por las dificultades para acceder a la información tras la dana de 2024.