El Alzira FS juega este viernes por primera vez contra un rival extranjero

El Palau d’Esports de Alzira acoge este viernes la décima edición del trofeo Juan Beteta y para celebrar la efeméride el Family Cash Alzira FS se enfrentará al campeón del Scudetto -la 1ª División italiana, el L84 de Turín. Será la primera vez que el equipo alzireño se enfrente a un rival extranjero en sus 41 años de existencia. Como todos los años, el partido servirá para recaudar fondos para ADELA, la asociación de enfermos de Ela de la Comunitat Valenciana por lo que no entrará en abono y la entrada costará 5 €. Esta se puede retirar a través de www.alzirafs.com y en la misma taquilla del estadio.

El veterano exjugador y entrenador del Alzira FS José Luis Navalón recuerda que “en 1987 nos quedamos a las puertas de jugar el Mundial de clubes”. Navalón señala que le correspondía jugar a Interviu el mundial que se disputaba en Brasil, pero por desavenencias con en el club brasileño Bradesco que era el organizador decidió no participar. Se abrió la posibilidad de que acudiera el Alzira pero diferentes presiones provocaron que la federación alertara en un comunicado que si “íbamos nosotros nos darían por perdidos los dos partidos de liga que coincidían con el mundial y nos quitaría puntos por sanción al no presentarnos”. “Con los pasaportes preparados nos quedados compuestos y sin novia”, relata.

Los discípulos de Braulio Correal llegarán al partido de este viernes después de haber empatado a seis el encuentro del sábado en el que se volvían a enfrentar al Zambú Pinatar. Los murcianos, con tres goles con portero jugador, arrancaron la victoria que tenían los ribereños. Por los azulones marcaron Rosental, Rubi (2), Lechero, Joan y Álex.

El miércoles, se jugó el tercer partido de pretemporada, primero de la fase de grupos de la Supercopa Comunitat en el que vencieron al Cerramientos Abatibles Elx 3-5. Joan abrió el marcador a los 9 minutos pero los locales empataron cuatro después. Álex García volvió a poner por delante a los ribereños antes del descanso pero volvieron a ver igualado el marcador en el 22. En el 25 Rosental logró el 2-3 y aunque pudo llegar el 2-4 pero también el empate, Rubi puso tierra de por medio con un doble penalti y Joan sentenció a dos para el final. El veterano Kiwi obtuvo el 3-5 definitivo.