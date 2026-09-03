Alzira reconstruirá con fondos de la dana los cien nichos que llevan tres años vallados por riesgos de desplome

La empresa pública Tragsa será la encargada de llevar a cabo la reconstrucción del grupo de nichos Sant Bernat del cementerio municipal de Alzira. Se trata de un conjunto de sepulturas que se encuentra en muy mal estado y que se vieron deterioradas a causa de la dana del 29 de octubre de 2024. Este hecho ha propiciado que se haya podido incluir esta reforma entre los proyectos subvencionados por el Gobierno central en los municipios afectados por la dana, con un presupuesto que asciende a un total de 627.331,39 euros. Según el concejal de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes de Alzira, Vicent de la Concepción, ya se está realizando el proyecto para la adecuación de estos nichos, aunque no existe una fecha marcada para el inicio de los trabajos.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Alzira anunció la obtención de una ayuda estatal destinada a solucionar definitivamente los problemas del grupo de nichos Sant Bernat del cementerio municipal. Esta zona lleva acordonada por seguridad desde octubre de 2023 debido al alto riesgo de desplome, lo que ha venido impidiendo a las familias acercarse a las sepulturas. Tras las evaluaciones de los técnicos municipales, se descartó por completo la opción de rehabilitar la estructura y se concluyó que la única alternativa viable era demoler el bloque, tal y como publicó Levante-EMV. Este conjunto comprende unos cien nichos que se deberán reubicar en una nueva construcción. La intervención, según ha explicado De la Concepción, requiere un trabajo previo “muy complejo y delicado: la exhumación de todos los restos mortales allí depositados”. El procedimiento consistirá en la exhumación de los cuerpos y su traslado a un espacio donde conservarlos para después demoler el grupo de sepulturas y construir los nuevos nichos.

Vista del bloque de tumbas en estado de grave deterioro en el cementerio municipal de Alzira. / Pascual Fandos

Al tratarse de un tramo muy antiguo, el número de difuntos es muy superior a la cantidad de nichos, “ya que muchas hornacinas acogen a varios miembros de una misma familia”, detalla el concejal. De la Concepción asegura que ya se ha completado el trabajo de localizar a las familias de los difuntos. Según indica, la titularidad de los nichos es privada y “la reparación debería correr a cargo de los propietarios”. Pero la dificultad para localizarlos dada la antigüedad del conjunto llevó al Ayuntamiento de Alzira a recurrir a fondos externos y se optó por solicitar la financiación del Gobierno central: “Se trata de un coste muy elevado para las familias y recoger las aportaciones de cada una de las familias implicadas, con los problemas que puede conllevar si algunas se desentienden, hubiera supuesto una obra a muy largo plazo, por lo que decidimos buscar una vía de financiación que finalmente hemos encontrado”, detalló.

Críticas del PP

La demora en solucionar este asunto ha generado un cruce de reproches políticos. El Partido Popular criticó el retraso en las obras y denunció lo que calificaban como un ejemplo de la “precariedad” y “alarmante situación” del camposanto, al tiempo que exigieron una intervención “urgente” y alertaron sobre el supuesto abandono de los jardines y el peligro por la presencia de árboles envejecidos.