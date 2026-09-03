La CHJ avala el paso peatonal sobre el Xúquer que Antella y Cotes reclaman para evitar rodeos

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no pondrá objeciones a la construcción de una pasarela sobre el Xúquer que conecte Antella y Cotes si ambos municipios están de acuerdo, pero corresponde a los ayuntamientos pedir la oportuna autorización, presentar el proyecto y buscar financiación necesaria para su ejecución. Es la principal conclusión de la reunión mantenida esta semana con el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que el martes se desplazó a la Ribera para conocer sobre el terreno la propuesta, según ha explicado la alcaldesa de Antella, M.ª Eugenia García, y confirman fuentes de la CHJ. La recuperación de este paso que antiguamente se cruzaba en barca con un puente peatonal es una vieja aspiración de los dos pueblos para evitar un rodeo por carretera de algo más de nueve kilómetros cuando, en línea recta, apenas les separa un kilómetro.

El alcalde de Cotes, Miguel Perucho, y la propia Eugenia García, ya buscaron hace un par de años el apoyo de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, y mantuvieron una reunión que de alguna forma marcó el camino que debían seguir los ayuntamientos para poder materializar el proyecto. Entre ellos, obtener la autorización de la CHJ.

Eugenia García ha explicado que Miguel Polo considera que la propuesta de construir esta pasarela ciclopeatonal es posible y que incluso hay precedentes similares en otros municipios: “Nos dijo que no era tan difícil si los dos ayuntamientos estábamos de acuerdo”, incide la alcaldesa de Antella, que anuncia que una vez pasen las fiesta de Cotes está prevista una nueva reunión entre los dos ayuntamientos para empezar a buscar vías de financiación. Los promotores son conscientes de que se trata de un proyecto de largo recorrido “que requerirá tiempo, gestiones y coordinación entre las administraciones”.

García recuerda que la construcción de esta pasarela es un proyecto que tanto Perucho como ella asumieron en 2023, cuando accedieron a la alcaldía de sus respectivos municipios, y que el objetivo pasaría por “dejar por lo menos el proyecto acabado” en este mandato, “lo que ya sería mucho”, comenta la alcaldesa de Antella.

La antigua barca que cruzaba el río en el paso que comunica Antella y Cotes. / Les barques del Xúquer

Una barca permitía cruzar antiguamente de una orilla a otra del río por este paso entre Antella y Cotes. García recuerda que su familia gestionaba este paso que con las inundaciones de 1982 acabó por desaparecer.

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Antella considera que este paso mejoraría su conexión con el valle de Càrcer y daría más vida al municipio. Eugenia García incide en que se trata de una reclamación que mantienen los vecinos “prácticamente desde que desapareció la barca”. Hace 17 años ya se planteó esta posibilidad de construir una pasarela, aunque no llegó a materializarse.