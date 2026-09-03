Cullera facilita la conciliación familiar y laboral con la ‘Escola Matinera’

El Ayuntamiento de Cullera pondrá en marcha un año más el servicio municipal de ‘Escola Matinera’ para el curso escolar 2026/2027. Esta iniciativa, que es totalmente gratuita, tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias con niños, niñas y adolescentes menores de 16 años, convirtiéndose en un recursos esencial para el día a día de muchos padres y madres del municipio.

El servicio, como es habitual, comenzará a funcionar a partir del próximo 1 de octubre y estará activo de lunes a viernes en horario de 8:00 a 9:00 horas. Las actividades se llevarán a cabo en el CEIP Dr. Alemany, el CEIP L’Escolaica, el CEIP Sant Antoni del Mar y la Escola Infantil Municipal.

Las personas interesadas en hacer uso de esta actividad deberán solicitar plaza entre el lunes 14 y el jueves 17 de septiembre, ya que las plazas son limitadas. La inscripción podrá tramitarse de manera presencial en las oficinas de Servicios Sociales, situadas en la plaza de la Virgen número 12, o bien de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cullera presentando una instancia general.

En ambos casos se deberá adjuntar la solicitud cumplimentada junto con la documentación que acredite la situación laboral o formativa de la unidad familiar.

Con el fin de garantizar la cobertura y dar acceso a todo el alumnado, las personas escolarizadas en otros centros también podrán hacer uso de este recurso en los colegios asignados, contando con un servicio de acompañamiento posterior hasta sus respectivas escuelas.

De esta forma, el alumnado de los colegios La Milagrosa, Inmaculada Concepción y CEIP Sant Agustí asistirá al CEIP Dr. Alemany, mientras que el alumnado matriculado en el colegio Sant Vicent Ferrer acudirá a la del CEIP L’Escolaica. Para este traslado posterior, las familias deberán entregar debidamente cumplimentada y firmada la correspondiente autorización de desplazamiento.

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Tanto el modelo de solicitud como la autorización de desplazamiento se pueden recoger directamente en los centros educativos o en la propia oficina de Servicios Sociales.