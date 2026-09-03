El escudo de Turís ya luce en el monasterio del Puig

El escudo de Turís ya luce en una vidriera de la sacristía del Real Monasterio de Santa María del Puig. Los vínculos establecidos con miembros de la Orden de los Caballeros del Puig que participan habitualmente en la Semana de Turís con las autoridades locales han propiciado que el escudo de esta localidad de la Ribera Alta se incorpore a estos vitrales, que ya cuentan con emblemas de otros municipios valencianos, con un trabajo elaborado por la empresa turisana Cerviglás.

El alcalde de Turís, Francisco Ricau, acompañado por miembros de la corporación y el párroco de la localidad, Ignacio López, han participado recientemente en la colocación y bendición del escudo, en un acto que contó con la presencia de los gerentes de la empresa que ha elaborado el emblema para la vidriera.