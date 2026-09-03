Isabel Colomer hace historia en el ajedrez de la Ribera con el título de Maestra Candidata

La Ribera Baixa suma un nuevo capítulo de oro a su historia deportiva. Isabel Colomer Martínez, jugadora de la Escola d'Escacs Ribera Baixa – L'Agricultura de Sueca, ha conseguido el título de Maestra Candidata Femenina (WCM) que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), tras superar la barrera de los 2.000 puntos de Elo en el Campeonato de España Sub-2000, que se está disputando estos días en la localidad cántabra de Hoznayo.

El logro corona una temporada excepcional para la joven ajedrecista, que este curso ya se había proclamado campeona de la Comunitat Valenciana en categoría sub-16 y sub-18, además de alzarse con el subcampeonato de España sub-16. Con el título de WCM, Colomer pone la guinda a un año que su propia escuela ha calificado de "espectacular".

Primera en la historia de la Ribera

Más allá de la dimensión deportiva, la consecución del título tiene un valor simbólico especial para el ajedrez de la comarca. Isabel Colomer se convierte en la primera alumna titulada de la Escola d'Escacs Ribera Baixa y, sobre todo, en la primera mujer ajedrecista de la Ribera que logra un título oficial de la FIDE, según ha destacado el propio club en sus redes sociales.

Desde la Escola d'Escacs Ribera Baixa – L'Agricultura de Sueca han expresado su "inmenso orgullo" por contar con la jugadora en la entidad, y han querido subrayar que el éxito "también es un reconocimiento a la constancia" de la ajedrecista, "al trabajo de su familia y a todas las personas que la han acompañado en este camino".

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El club, que forma parte de la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana, ha trasladado su enhorabuena a la jugadora y ha mostrado su confianza en que este hito "es solo el principio de muchas más metas" en la trayectoria de Colomer, quien deja así su nombre inscrito en la historia del ajedrez de Sueca y de toda la Ribera Baixa.