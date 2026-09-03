Ocho de cada diez incendios forestales que se declaran en la Ribera son provocados

Ocho de cada diez incendios forestales registrados en la Ribera en los primeros siete meses del año han sido intencionados, aunque la mano del hombre estás detrás de más del 90 % de los fuegos que recoge la estadística oficial. Así lo reflejan los datos provisionales del Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, que contabiliza entre el 1 de enero y el 30 de julio 26 incendios forestales en la Ribera. Los investigadores consideran que 21 de ellos (80,76 %) han sido intencionados, tres se produjeron por una negligencia (11,53 %) y se desconocen las causas de los otros dos.

Junio ha sido, en base a esta estadística, el mes más conflictivo en la Ribera con un total de siete incendios y, entre ellos, el más grave por la superficie afectada. Se trata del fuego originado en la Mota de Diego de Castelló en la noche del martes 16, en el que se vio afectada una hectárea. El mismo paraje registraba el día siguiente un segundo incendio, aunque en ese caso no se han podido determinar las causas. Con todo, el incendio más peligroso por sus consecuencias es el declarado el 18 de febrero en Carcaixent en la partida de l’Alborgí de Carcaixent, junto al Pont de Ferro, que obligó a cortar el tráfico ferroviario en un principio y a limitar a 10 km/ la velocidad de los trenes en el tramo afectado hasta la reparación de los daños ocasionados. Los técnicos también consideran que este incendio que afectó a 0,92 hectáreas, el segundo en superficie afectada en la Ribera, también fue intencionado.

Con todo, y aunque el riesgo de que se produzca un incendio forestal ya no solo se limita a los meses más calurosos, la Ribera deja atrás un verano sin grandes sobresaltos pese a las sucesivas olas de calor que han disparado los termómetros, en el marco de un año también bastante tranquilo en materia de incendios forestales a pesar del incremento de conatos respecto del año anterior.

A diferencia de otras zonas de España o la Comunitat Valenciana que han visto arder grandes superficies de montaña, la Ribera no ha sufrido en 2026 ningún gran incendio forestal y, en la mayoría de los que contabiliza la Generalitat, la superficie afectada es reducida o incluso nimia.

Los meses de junio y julio son los que más percances acumulan con un total de doce mientras que Algemesí y Castelló son las localidades que más incendios han contabilizado este año. Por comarcas, la Ribera Alta concentra la mayoría de sobresaltos con 23, por solo tres en la Ribera Baixa, en este caso, dos en Polinyà en abril y julio, ambos en el Gual del Xúquer -el primero por negligencia y el segundo intencionado-, mientras que el tercero se producía a finales de mayo en el Barranc del Coeter en Cullera a causa de una negligencia. En base a la superficie afectada que recoge la estadística oficial no pasó de un conato.

Otros municipios que han visto este año de cerca las llamas son Antella, donde un incendio provocado que se declaraba en el Clot del Negre del 9 de febrero afectaba a 0,10 hectáreas; Càrcer, con un incendio declarado en el cauce del Sellent en marzo; Alzira, donde en la partida rural de Prada se producían dos fuegos en abril y otro en la partida de Cabanyes, junto al río Verde apenas un día después del de Prades -en esta zona de Cabanyes se repetiría la situación en junio- y en ambos casos intencionados; Gavarda, con un fuego en el Racó de los Polacs, en el río, con una negligencia como origen; Beneixida, con un percance en el paraje del Gabariol, mientras que Algemesí registraba en junio cuatro incendios intencionados en apenas seis días de diferencia, tres de ellos en la Xopera y uno en la Xétxena, en el Magro.

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La Ribera ha registrado en julio cinco incendios, en el Racó dels Rius de Rafelguaraf, uno en Polinyà y tres en Algemesí, todos provocados, aunque la superficie afectada ha sido mínima.