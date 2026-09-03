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Prisión provisional para el hombre detenido in fraganti en Algemesí cuando robaba en una vivienda

La Policía Nacional atribuye al arrestado dos acciones cometidas de forma consecutiva, una de ellas con los propietarios en el interior del domicilio

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo. / Levante-EMV

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Óscar García

Alzira

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti en Algemesí a un varón como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en domicilio, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado que detalla que, en uno de los casos, los moradores se encontraban en el interior de la vivienda. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de un delito en el interior de un domicilio tras una llamada a la sala CIMACC-091 por parte del propietario del mismo, que no se encontraba dentro, pero estaba viendo a través de las cámaras de videovigilancia a un individuo que accedía a su vivienda.

Los agentes se desplazaron rápidamente hasta el domicilio indicado y, una vez allí, percibieron ruidos procedentes del interior de la vivienda e incluso observaron salir del inmueble a un varón que, al percatarse de la presencia policial, volvió a introducirse rápidamente en el domicilio. En este momento los agentes reconocieron al individuo, autor habitual de delitos contra el patrimonio, coincidiendo además sus características físicas con la descripción aportada por el propietario de la vivienda.

Ante la comisión de un delito in fraganti y con el conocimiento del propietario de la vivienda, los agentes accedieron al domicilio utilizando la fuerza mínima imprescindible con la intención de evitar la huida del autor y el posible acceso a otros domicilios colindantes. Una vez en el interior, los policiías observaron estancias revueltas, y en la cubierta de la vivienda localizaron efectos que podrían haber sido sustraídos en las terrazas de los domicilios contiguos.

Escondido debajo de una cama

Ante la sospecha de que el autor se encontraba en el interior de una vivienda próxima, los agentes localizaron a la propietaria para poder acceder al domicilio y comprobar su interior, encontrando finalmente al autor de los hechos escondido debajo de la cama de uno de los dormitorios.

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Por todo lo expuesto, los agentes procedieron a la detención de este varón como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en domicilio, decretando posteriormente la autoridad judicial su ingreso en prisión provisional.

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