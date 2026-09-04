Una abuela y sus nueve nietos ejercerán como clavarios de la Santa Cena de Alzira
La cofradía apuesta por segundo año consecutivo por una clavaría intergeneracional
La clavaría de la Hermandad de la Santa Cena de Alzira tendrá por segundo año consecutivo vocación intergeneracional. La asamblea de esta cofradía de Semana Santa oficiará el próximo mes de otubre el nombre de M.ª Carmen del Río y sus nueve nietos como clavarios en la Semana Santa de 2027. M.ª Carmen del Río es la viuda de Amador Bolinches, uno de los fundadores de la hermandad, y fue clavariesa junto a su marido en 1987. Cuarenta años después compartirá esta responsabilidad junto a sus nietos Alejandro, Jacobo, Ainhoa, Inés, Àngel, Ferran, Izarne, Lluna y Neire.
Se da la circunstancia de que en 2026 ha ejercido como clavariesa de la Santa Cena María Luisa Sanz, mujer del primer fundador de la cofradía, Enrique Guillart, junto a sus siete nietos, por lo que con la próxima designación de Carmen del Río y sus nietos tomarán el relevo de la familia Guillar-Sanz. La cofradía concibe esta fórmula como una forma de implicar a la gente más joven garantizar el relevo generacional en el seno de la hermandad.
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