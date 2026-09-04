Agroseguro eleva a 17 millones los daños en el caqui por el granizo y el viento en la Ribera

Las indemnizaciones por los daños que ocasionó el "reventón térmico" del pasado 20 de agosto en el cultivo de caqui ascenderán a 17 millones de euros. Las declaraciones de siniestro abarcan una superficie total de 2.400 hectáreas, correspondientes en su gran mayoría a explotaciones de la comarca de la Ribera. Estos datos han sido la principal novedad anunciada durante la visita organizada este viernes por Agroseguro a una de las parcelas afectadas en Guadassuar, a la que han asistido el director general de la entidad, Sergio de Andrés, y el presidente de la cooperativa Ribercamp de Carlet y Guadassuar y agricultor, Luis Navasquillo.

Durante el recorrido para comprobar la magnitud de los daños sobre el terreno, Sergio de Andrés ha explicado que el temporal conllevó pedrisco y rachas de viento de "hasta 150 kilómetros por hora", lo que provocó que en apenas "quince minutos" quedara arrasada buena parte de una cosecha que ya se encontraba "bastante cerca de la recolección". Para hacer frente a esta situación, el director general ha anunciado el despliegue de "más de veinte peritos" en la zona, que ya se encuentran realizando las tasaciones definitivas. El objetivo de la entidad es finalizar las peritaciones en un par de semanas para poder pagar a los productores en “unos veinticinco días". Además, en las explotaciones que presentan daños prácticamente totales, la declaración de siniestro podrá cerrarse tras una única visita, lo que permitirá agilizar el proceso de abono de las indemnizaciones.

Los impactos del pedrisco son claramente visibles en la fruta, que no se puede comercializar. / Levante-EMV

Dos meses de adelanto en el cobro

Este adelanto ha sido bienvenido por los agricultores, ya que les permitirá cobrar unos dos meses antes que si se hubiera seguido el trámite habitual, según ha destacado el presidente de Ribercamp, Luis Navasquillo, quien ha agradecido a Agroseguro "la respuesta tan rápida" y su presencia ‘in situ’ para valorar el desastre. El presidente de Ribercamp, que eleva su propia estimación económica de los daños a "unos veinte millones de euros", ha señalado que el temporal ha dejado en numerosas parcelas de Guadassuar el "100 % de la producción prácticamente perdida". El agricultor ha indicado que la afección principal en su municipio se ha producido "por la piedra" y ha mostrado su preocupación por la recuperación de los árboles de cara a la próxima campaña. Por ello, ha adelantado que el objetivo inmediato es aplicar "algún producto, algún fungicida para que pueda cuidar un poquito más la piel y la madera" de los frutales. Navasquillo estima que este intenso episodio climático ha reducido en "un 20 %" la producción total de caqui prevista para este año, que su entidad calculaba en unos "350 millones de kilos".

La merma por el temporal agrava una campaña que ya se encontraba al límite para los agricultores. Las adversidades climáticas, el calor extremo y los problemas derivados de las plagas ya hacían prever que la cosecha de caqui de esta campaña marcará el registro más bajo de la última década en la Comunitat Valenciana, según destacó La Unió Llauradora a finales de agosto, que estima una reducción del 34% respecto al ejercicio anterior, lo que sitúa el volumen autonómico en torno a las 240.000 toneladas. La virulencia del reventón térmico se ha cebado de manera desigual pero devastadora con la Ribera, donde el pedrisco y el viento han dañado el 100 % de la cosecha en Algemesí, el 90 % en Guadassuar y entre el 50 % y el 70 % en Alzira, tal y como publicó Levante-EMV.

El fuerte viento también ha provocado caída de fruta, defoliación y 'ramejat'. / Levante-EMV

Un 80 % de la producción asegurada

Ante este escenario, la cobertura de las pólizas se antoja una herramienta importante para asegurar la rentabilidad de las explotaciones. La implantación del seguro de caqui en la Comunidad Valenciana es muy elevada y se sitúa en torno al 80 % de la producción. En total, existen cerca de 12.000 hectáreas aseguradas por campaña, lo que representa un capital asegurado que supera los 130 millones de euros. Como ha subrayado De Andrés, este nivel de aseguramiento es "imprescindible" para responder ante episodios tan severos, que se enmarcan en un contexto meteorológico cada vez más adverso. De hecho, la crudeza de estas precipitaciones y vientos huracanados ha llevado a la entidad a calificar formalmente el pasado mes como el "agosto de más siniestralidad de la historia del seguro agrario" a nivel nacional.