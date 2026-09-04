Alginet decreta tres días de luto oficial por la trágica muerte de la niña en el motor de riego de Alzira

El Ayuntamiento de Alginet ha decretado este 4 de septiembre tres jornadas de luto tras el trágico accidente ocurrido el jueves en Alzira.

Bajo el lema "Alginet en silencio", el consistorio ha emitido un mensaje oficial en el que "expresa su más profundo pesar por la pérdida de Emma", la niña de once años fallecida al ceder el pilar de un emparrado sobre la hamaca en la que jugaba junto a su hermano. A través de este escrito, la corporación municipal "traslada todo su afecto, apoyo y pésame a su familia y personas queridas en estos momentos tan dolorosos". El fatal suceso, acaecido este jueves en el motor de la Sociedad de Riegos la Casella de Alzira mientras el padre de los menores realizaba labores de mantenimiento, también dejó gravemente herido al hermano de la víctima, de nueve años de edad y actualmente ingresado en coma inducido en el Hospital La Fe de València. El ayuntamiento tiene también muy presente al hermano menor: "Desde el consistorio queremos hacer llegar también toda nuestra fuerza a su hermano Sam, también vecino del municipio, que se encuentra hospitalizado, con el deseo de una pronta recuperación".

Para honrar la memoria de la menor, el texto oficial establece que, "como muestra de respeto y duelo, el Ayuntamiento de Alginet decreta tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta". De este modo, la corporación institucionaliza la consternación que ya había transmitido su alcaldesa, Elia Ferrer, como máxima representante municipal y también como docente del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alginet, cuya comunidad educativa se siente completamente afligida por los hechos, como ella ha transmitido a Levante-EMV.

Al dolor del pueblo de Alginet se han sumado también los municipios cercanos de Guadassuar y Alzira. La familia paterna de los pequeños es de Guadassuar y allí reside su padre. El alcalde de este municipio, Vicent Estruch, se ha mostrado muy apenado por la tragedia y ha trasladado las condolencias a la familia. También el Ayuntamiento de Alzira ha publicado un mensaje de duelo por el fallecimiento de Emma y de ánimo deseando la pronta recuperación de su hermano Sam.

La publicación del Ayuntamiento de Alginet concluye reiterando que el municipio "se une al dolor de la familia y los acompaña en estos momentos de profunda tristeza", finalizando con un sentido "descanse en paz".