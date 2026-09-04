Alginet, Guadassuar y Alzira se unen en el dolor por la niña fallecida y ofrecen su apoyo a la familia

Alginet y Guadassuar están conmocionados tras el trágico accidente que causó este jueves la muerte de una niña de once años y que afectó también a su hermano, de nueve, que ha resultado gravemente herido y permanece ingresado en el Hospital La Fe de València. Como adelantó Levante-EMV, los menores se encontraban junto con su padre y sus abuelos en el motor de la Sociedad de Riegos la Casella de Alzira, donde el progenitor trabaja como celador y donde se encontraba realizando labores de mantenimiento. Al parecer, los niños estaban jugando en una hamaca suspendida en un emparrado, cuando uno de los pilares de este cedió y cayó directamente sobre los niños. El impacto fue fatal y provocó poco después el fallecimiento de la hermana mayor en el Hospital de la Ribera de Alzira. Su hermano fue trasladado desde este centro hospitalario al Hospital La Fe de València, donde permanece ingresado.

La familia reside en Alginet, aunque el padre es de Guadassuar. Los pequeños son alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alginet, cuya comunidad educativa está consternada: “Estamos muy afectados”, declara Elia Ferrer, alcaldesa de Alginet y maestra en este centro educativo. El Ayuntamiento de Alginet ha seguido la evolución de los hechos desde que tuvo constancia de la tragedia. El consistorio ha transmitido el apoyo a la familia en este momento tan difícil y está pendiente de la evolución del hermano pequeño, Sam, que se encuentra en coma inducido, según han informado. La corporación está pendiente de decretar el duelo oficial, según ha indicado la primera edil.

La alcaldesa, además, está afectada también como maestra del colegio de los pequeños y, aunque no ha sido docente de ellos, sí conoce a la familia. La abuela de los niños regenta un parque infantil en el municipio que es muy frecuentado y, por lo tanto, “son muy conocidos”, asegura Ferrer. “El colegio está enterado de lo que ha sucedido y estamos todos muy afectados”, dice. Emma, de once años, se incorporaba este curso a sexto de primaria, y su hermano, Sam, de nueve años, pasa a quinto de primaria. Desde el centro se preparan para recibir al alumnado la próxima semana, en el inicio del curso escolar, y transmitirles el apoyo de sus maestros y personal del colegio ante esta situación “tan dura”. Los compañeros de ambos jóvenes están “tocados”, reconoce Ferrer.

También los vecinos de Guadassuar están dolidos por el trágico suceso. Los abuelos paternos y el padre de los pequeños residen en este municipio. La abuela es bien conocida en el colegio Balmes, pues vive enfrente de este centro educativo y, en ocasiones, los nietos pasaban jornadas allí. Desde este centro educativo aseguran haber conocido con dolor el accidente y, aunque no son alumnos de la escuela, se muestran también afligidos por la triste noticia. El Ayuntamiento de Guadassuar, al igual como el de Alginet, ha estado muy pendiente de toda la información y se ha puesto a disposición de la familia en este momento de tanto dolor.

El Ayuntamiento de Alzira, por su parte, ha lamentado profundamente el fallecimiento de Emma, la niña de once años sobre la que se precipitó el jueves por la tarde un pilar exterior en el motor de la Sociedad de Riegos de la Casella, y ha transmitido todo su “apoyo y fortaleza” a su hermano, de nueve, que permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital la Fe de València, para que se pueda recuperar. La corporación también ha querido expresar su apoyo y condolencias y el de toda la ciudadanía de Alzira a la familia “para afrontar estos momentos tan dolorosos”.