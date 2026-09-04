Cullera acoge este sábado la primera edición de LaDemo Festival

LaDemo Festival arranca este sábado en Cullera con una jornada que reunirá música en directo, humor, periodismo y debate en torno a los grandes desafíos de la cultura digital y la democracia. La primera edición del festival, que se celebrará en el recinto de Medusa Beach Festival, contará con Soge Culebra , una de las voces de referencia del panorama de la música urbana actual, como cabeza de cartel musical. El festival suma así un nuevo nombre a una programación que ya cuenta con los podcast dirigidos a la generación Z El Orden Mundial y WATIF TV, liderado por el periodista Emilio Doménech, los humoristas Ignatius Farray y Yunez Chaib, mesas de debate con analistas y sociólogos como Berna León o un taller a cargo de Fundación Maldita.es, especializada en combatir la desinformación. La organización ha anunciado la visita de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

LaDemo, una propuesta dirigida a la generación Z que aúna debates en torno a la cultura digital y la democracia, música en directo y humor, nace con el propósito de crear un espacio donde debatir lejos de la polarización. Entre los grandes temas que se debatirán durante el festival se encuentran la relación entre tecnología y democracia, la soberanía tecnológica ante el desafío de los tecnooligarcas, el papel de los influencers en la publicidad digital, las nuevas formas de participación, la manosfera, la crisis climática y la desinformación en redes sociales y medios de comunicación.

La programación comenzará a las 9:00 horas con la apertura de puertas y se prolongará durante toda la jornada hasta el concierto de Soge Culebra a las 22:30 horas. WATIF TV abrirá el programa con un directo presentado por Emilio Doménech (@nanisimo), Mar Manrique y Marina Enrich. A lo largo del día pasarán por los diferentes escenarios periodistas, analistas, sociólogos, creadores de contenido y expertos para debatir sobre algunos de los principales desafíos de la sociedad digital.

En el festival se debatirá sobre tecnología, Inteligencia Artificial, políticas públicas y redes sociales. Además se abordarán temas como las nuevas formas de participación democrática, la soberanía tecnológica ante el desafío de los tecnooligarcas, el rol de los influencers en la publicidad digital, cómo combatir la manosfera, la crisis climática, y la desinformación en redes sociales y medios de comunicación.

Dentro de su programación el festival integrará también ‘El Encuentro València’, iniciativa impulsada por el Consejo de la Juventud de España, el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad y el Consell Valencià de la Joventut, dentro del proyecto Democracia con Z, que participará con un podcast dedicado a cómo la tecnología y la soledad afectan a nuestra la salud mental; un mural colectivo para conocer las opiniones de la juventud o actividades culturales como una muixeranga.

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La entrada se puede adquirir en la plataforma DICE por ocho euros y lo recaudado se destinará a la ONG Somillar, dedicada a la atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social.