La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent recurre a códigos QR para cumplir el mandato de explicar sus crímenes

Los descendientes del genocida croata que se encuentra enterrado en el cementerio de Carcaixent han recurrido a códigos QR que dan acceso a una sucinta biografía de Vjekoslav Luburic para cumplir el mandato del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que el pasado mes de abril ordenó la retirada “inmediata” del escudo de la Ustasa -el partido fascista croata que colaboró con los nazis durante la ocupación de los Balcanes por el III Reich- que figuraba en el panteón funerario y la instalación de paneles informativos “u otros elementos de carácter explicativo que permitan ofrecer una contextualización histórica suficiente, veraz y acorde” con los principios de la Ley de Memoria Democrática. La familia cumplió en junio con la primera parte de la resolución y días atrás ha instalado dos pequeños soportes junto a la tumba con estos gráficos que almacenan datos digitales a los que se accede a través del teléfono móvil. Un tercer código QR con esa misma información se puede encontrar a la entrada del cementerio.

El Ayuntamiento de Carcaixent ha comunicado al ministerio la instalación de esta herramienta digital para que determine si de esta forma se cumple el mandato de la resolución que también ordenó la inclusión del panteón funerario de Luburic en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, según ha comentado la alcaldesa, Carolina Almiñana. A la espera de esta respuesta, Almiñana considera que la fórmula por la que ha optado la familia es adecuada ya que se trata de una herramienta digital presente hoy en día en cualquier museo: “Considero que es suficiente en el sentido de que, quien quiera, puede saber quién está allí. Haber instalado un gran panel no dignifica a las víctimas y puede ser un reclamo para actos de exaltación. De esta forma la información es accesible sin convertirse en un foco de atención”, ha señalado Almiñana. El ayuntamiento ha emplazado a la familia a retirar el escudo municipal que, inicialmente, figuraba en el interior de los QR.

El texto que ofrece el QR

La explicación que ofrece el QR detalla que en esta sepultura, ubicada en un lugar privilegiado del cementerio de Carcaixent, se encuentran inhumados los restos de Vejkoslav Luburic (1913-1969), explica que se integró en el Movimiento Ustasa y que fue uno de los dirigentes del campo de concentración de Jasenovac, “que estuvo en funcionamiento entre 1941 y 1945, en el que se aplicaron políticas genocidas, llegando a ser asesinadas en el mismo 56.000 y 97.000 personas (serbios, judíos, romaníes y comunistas, entre otros)”. “Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Luburic fue acogido en España por el régimen franquista bajo nombre falso, siendo asesinado, presuntamente por un agente del régimen yugoslavo de tino, en Carcaixent, en el año 1969”.

La tumba de Luburic, conocido como ‘Maks El Carnicero’, fue durante años un lugar de peregrinación para fascistas croatas que acudían al cementerio cada 20 de abril, en el aniversario de su asesinato, con banderas y flores para rendirle homenaje. Esta práctica se perdió con el tiempo, si bien este año los acontecimientos se han sucedido. Los intentos del ayuntamiento por exhumar el cadáver se han encontrado con la oposición de los herederos.

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La tumba sufrió un acto de vandalismo en marzo y el grupo ultra Núcleo Nacional realizó una convocatoria a modo de acto de desagravio, que apenas tuvo repercusión. Apenas unos días antes del 20 de abril, el Gobierno anunciaba la resolución por la que se incluía el panteón en el Catálogo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática y ordenaba la retirada del escudo fascista, así como la aportación de información que contextualizara la figura de Luburic. La expectativa de que este mandato propiciara la exhumación y traslado de los restos a otro lugar para evitar cualquier acto de exaltación del fascismo pronto se difuminó. La familia manifestó al ayuntamiento la intención de cumplir el dictamen del ministerio. El ayuntamiento ha tenido que requerir a los descendientes en alguna ocasión para que cumplieran la resolución y, tras la retirada del escudo fascista en junio, ha instalado días atrás los QR con la información sobre la trayectoria de Vjekoslav Luburic.