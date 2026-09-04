Medio Ambiente limpiará 75 hectáreas de caña invasora para mejorar el drenaje del Magro en la Ribera y evitar inundaciones

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación iniciará a finales de septiembre los trabajos de limpieza y retirada de caña invasora en el cauce del río Magro a su paso por la comarca de la Ribera. Esta actuación abarcará una superficie aproximada de 75 hectáreas en este eje fluvial principal y en cauces secundarios como los barrancos de Logrois y Balletes. La intervención en la comarca beneficiará directamente a los términos municipales de Montserrat, Montroi, Real, Llombai, Catadau, Alfarb, Carlet y Algemesí.

Según ha detallado el departamento autonómico, la empresa pública Tragsa se encuentra actualmente en el proceso de contratación de personal para que los equipos comiencen a desplegarse a finales de septiembre. Las labores sobre el terreno consistirán principalmente en el control o erradicación de la especie invasora de caña (Arundo donax), una tarea que irá acompañada de plantaciones posteriores con especies autóctonas, dentro del Plan de Renaturalización impulsado por el Comisionado para la Recuperación. Además, el proyecto contempla la rehabilitación de accesos, la estabilización de aquellas riberas que sean objeto de renaturalización, actuaciones de control de la erosión y el acopio de residuos inertes. También se llevarán a cabo diversos trabajos selvícolas, que incluyen la corta de ramas y árboles, así como su extracción o triturado, junto con las pertinentes labores de señalización.

Renaturalizar los cauces con especies autóctonas

La intervención se enmarca en una ofensiva global para eliminar la caña invasora en 400 hectáreas de las cuencas de los barrancos del Poyo, Túria, Magro y Picassent, el equivalente a unos 570 campos de fútbol, donde se plantarán unos 400.000 árboles y plantas. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha destacado que la conselleria llevará a cabo "el proyecto de limpieza de cañas y renaturalización de cauces más grande a nivel nacional en los barrancos del Poyo, Túria, Magro y Picassent para incrementar la capacidad hidráulica de estas cuencas y habilitar zonas verdes de paseo, ocio y contacto con la naturaleza abiertas a la ciudadanía". Estos trabajos supondrán una inversión, en su primera fase, de 56,4 millones de euros a cargo de la Generalitat.

La actuación tiene un doble objetivo estratégico: por un lado, aumentar la resistencia frente a incendios —agravada por la presencia de estas cañas altamente inflamables por sus hojas secas y cañas huecas— y, por otro, mejorar la capacidad hidrológica y de infiltración de los cauces al sustituir esta especie invasora por vegetación autóctona de bosque de ribera ante futuras avenidas de agua, explican. Tras recordar que durante la dana se llegaron a generar más de un millón de toneladas de residuos, incluidas más de 20.000 toneladas de cañas arrastradas, Mérida ha señalado que "la experiencia nos ha enseñado que hay que mantener la regulación hidrológica de los cauces y para ello es necesario retirar los árboles dañados y obstáculos para mejorar su cubierta vegetal y llevar a cabo un plan integral de erradicación de caña invasora".

"Espacios verdes seguros"

Por ello, desde la Generalitat han remarcado la decisión de dar un paso adelante para limpiar y renaturalizar 160 kilómetros de cauces, especialmente en zonas donde no ha actuado la Confederación Hidrográfica del Júcar. Con esta iniciativa, integrada dentro de las 343 medidas del Plan Endavant, el Consell busca, en palabras del comisionado: "Además de limpiar los cauces para aumentar su capacidad hidráulica y su resistencia al fuego, también queremos reconciliar a la ciudadanía con sus barrancos y riberas, que vuelvan a percibirlos como espacios verdes seguros que además ofrecen alternativas de ocio y esparcimiento".

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De forma complementaria, el Centro para la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF), dependiente de la conselleria, asumirá la producción de más de 30 especies autóctonas destinadas a la restauración ambiental de estos cauces afectados por la dana de octubre de 2024. Este centro cultivará en una primera fase unos 100.000 ejemplares de vegetación propia de estos hábitats de ribera —como fresnos, olmos, adelfas, arraclanes, sauces y tamariscos— para sustituir progresivamente a la caña invasora, recuperar el funcionamiento ecológico de los ecosistemas y favorecer la creación de corredores verdes con el objetivo de aumentar la estabilidad de las orillas frente a la erosión y reducir los riesgos asociados a futuras inundaciones e incendios.