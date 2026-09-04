El motor de riego de la caseta en la que ha fallecido la menor de Alzira es de 1912

El fallecimiento de la menor de once años al caerle encima un pilar del motor de riego en una caseta propiedad de la Sociedad de Riegos la Casella de Alzira ha conmocionado a la comarca de la Ribera. El motor de riego en concreto donde se ha registrado la tragedia data de 1912. En estas instalaciones de la Sociedad de Riegos la Casella de Alzira, situadas junto a la carretera de la Solana, la menor ha fallecido y su hermano de nueve años ha resultado gravemente herido tras venirse abajo la estructura que sostenía un emparrado en la entrada del antiguo huerto.

Las primeras hipótesis señalan que los dos menores, hijos del celador suplente del motor, se encontraban jugando en una hamaca instalada entre las estructuras del porche cuando el pilar se desplomó e impactó directamente sobre ellos. Consternado por lo ocurrido, el propio padre de los niños expresaba la violencia del impacto tras la llegada de las primeras asistencias.

Como consecuencia de las graves lesiones y de los diversos traumatismos sufridos, la niña entró en parada cardiorrespiratoria a la llegada de los sanitarios. A pesar de que los equipos médicos lograron reanimarla sobre el terreno y recuperar sus constantes vitales, terminó falleciendo tras ser trasladada al Hospital de La Ribera. Por su parte, su hermano de nueve años, que también presenta múltiples traumatismos, fue conducido por otra unidad médica al Hospital La Fe de València.

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El suceso movilizó un amplio dispositivo de emergencia tras registrarse el aviso a las 19:53 horas. Hasta el lugar se desplazaron dos unidades del SAMU, una de Soporte Vital Básico y un helicóptero medicalizado, además de patrullas de la Policía Local de Alzira y de la Policía Nacional, que movilizó a su unidad de la Policía Científica para esclarecer las causas del derrumbe. También intervinieron bomberos del parque de Alzira para prestar asistencia sanitaria, aunque no fue necesario llevar a cabo ninguna labor de rescate al no haber quedado atrapados los niños. La carretera de la Casella permaneció cortada durante más de una hora para coordinar los trabajos de asistencia y evacuación.