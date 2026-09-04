El PSOE de Alzira condena los insultos de una concejal del PP a Pedro Sánchez en la concentración de apoyo a Ceuta

El PSPV-PSOE de Alzira ha expresado su “rotunda condena y sin matices” por la actitud mantenida por la concejal del Partido Popular Luisa Castells durante la concentración celebrada el miércoles 2 de septiembre en solidaridad con Ceuta, un acto impulsado de inicio por la Federación Española de Municipios y Provincias que en Alzira abanderó el PP al no asumir la convocatoria el gobierno municipal (Compromís, PSOE y UCIN). Los socialistas detallan que en diferentes videos de la concentración se puede observar que Castells coreó en algún momento consignas con graves insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la expresión “Pedro Sánchez, hijo….”. La ejecutiva local del PSPV de Alzira considera que estos hechos son “absolutamente intolerables” y representan una línea roja que ningún cargo público puede traspasar: “Eso no es hacer política, eso es insultar, crispar y degradar la vida pública. La discrepancia política es legítima y necesaria en democracia; el insulto, el odio y la deshumanización del adversario, no”, señala la ejecutiva local en un comunicado difundido este viernes.

Redacción Levante-EMV

Los socialistas consideran especialmente grave la conducta de Castells ya que, esgrimen, una persona que ostenta una responsabilidad institucional “debería ser la primera en dar ejemplo de respeto, convivencia y tolerancia”. “Un cargo público no puede dejarse arrastrar por el odio ni convertir una concentración, en principio, institucional, en un espacio para el insulto personal. Quien representa a las vecinas y vecinos de Alzira tiene una responsabilidad que va mucho más allá de las siglas de su partido”, incide la dirección del PSOE de Alzira.

Los socialistas señalan que estas actitudes evidencian que las concentraciones de apoyo a Ceuta pretendían “hacer política en contra del Gobierno”.

El PSPV de Alzira exige explicaciones a Luis Castells por su actitud y que el PP de Alzira se pronuncie sobre si considera aceptable este tipo de comportamientos por parte de sus cargos públicos. “El PP de Alzira tiene que decidir si quiere contribuir a una política basada en el respeto y la democracia o si piensa continuar tolerando que sus representantes participen en actos de crispación e insulto. No vale mirar hacia otro lado”.

“La política puede ser dura. El debate puede ser contundente. La discrepancia puede ser radical. Pero el insulto y el odio no es política”, señalan los socialistas, que denuncian también la normalización de la crispación que, a su juicio, “está contaminando el debate político e institucional”.

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Luisa Castells ha declinado realizar cualquier comentario hasta poder visionar el video difundido por el PSOE.