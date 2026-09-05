Un agosto extremo deja en la Ribera temperaturas medias hasta 2,6 º C más altas de lo normal

El mes de agosto de 2026 se ha consolidado como un periodo de extremos meteorológicos caracterizado por un calor histórico y violentos episodios de tormentas. Según constata la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su informe mensual, el mes de la canícula ha sido extremadamente cálido en el conjunto autonómico, alcanzando un pico asfixiante durante el episodio de viento de poniente del día 19. Durante esta jornada, los observatorios oficiales situaron a varios municipios de la Ribera entre los más calurosos de toda la Comunitat Valenciana, destacando de forma notable las máximas de 44,5 °C en Carcaixent, 44,0 °C en Sumacàrcer y 42,5 °C en Polinyà de Xúquer. Estos registros se ven reforzados por los datos recogidos en el pico de la ola de calor a nivel comarcal, donde los termómetros llegaron a marcar 44,7 °C en la estación de la Mulata en Alzira, 44,0 °C en Antella y 43,9 °C de nuevo en Sumacàrcer. El episodio extremo impidió el alivio térmico nocturno, dejando madrugadas tórridas con temperaturas de hasta 38 °C a medianoche en localidades de la Ribera Baixa como Cullera, Favara y Corbera, y valores sostenidos de 36 °C en municipios de la Ribera Alta como Alzira, Carlet o Benifaió.

El balance térmico mensual sitúa a varios municipios de la Ribera entre los más destacados de toda la Comunitat Valenciana por sus elevadas temperaturas medias. Concretamente, Carcaixent registró una asfixiante temperatura media de 28,9 °C a lo largo de todo el mes. Le siguieron muy de cerca Montserrat, con una media de 28,1 °C y Polinyà de Xúquer, con 28,0 °C, valores que desvelan una anomalía térmica que va de los 2,1 ºC a los 2,6 ºC por encima de lo habitual.

En cuanto a la pluviometría, el informe de AEMET detalla que, aunque a nivel autonómico las lluvias fueron normales, su distribución resultó muy irregular al concentrarse en tormentas de corta duración que afectaron con notable intensidad a la Ribera, que lideraron los registros de precipitación acumulada con importantes superávits respecto a sus promedios climáticos: Alzira (estación de la Casella) acumuló 71,9 l/m² (lo que supone una anomalía del +163 %), la estación principal de Alzira registró 66,0 l/m² (+240 %), Sumacàrcer llegó a los 61,0 l/m² (+296 %), seguidos por la Pobla Llarga con 59,3 l/m², Polinyà de Xúquer con 58,1 l/m² y Carcaixent con 47,6 l/m².

Estas precipitaciones estuvieron estrechamente ligadas a fenómenos atmosféricos muy violentos. La AEMET destaca de forma específica los reventones húmedos producidos el día 20, jornada en la que se superaron de forma generalizada rachas de viento de más de 100 km/h en la Ribera. Uno de los impactos más graves de este temporal se produjo en el patrimonio histórico de Alzira, donde los vendavales de hasta 143 km/h provocaron el derrumbe de la cubierta de la Iglesia Arciprestal de Santa Catalina. En Alberic la situación resultó igualmente crítica, con rachas de 140 km/h en estaciones oficiales y hasta 155 km/h en estaciones privadas, que arrasaron el parque de la Glorieta, la Muntanyeta y diversas plazas públicas. Este destructivo episodio culminó un mes en el que los reventones térmicos y vendavales se sucedieron de manera reiterada. Apenas unos días antes, Alzira ya había sufrido un fuerte vendaval de 79 km/h que desgajó una rama principal de su tipuana centenaria en la Plaça de la Constitució —dañando el monumento a Jaume I—, acompañado de ráfagas de 89 km/h en Riola y 87 km/h en Alberic. Y otro frente con vientos de hasta 90 km/h arrancó el tejado de un almacén municipal en la capital comarcal e interrumpió temporalmente el inicio del festival Medusa en Cullera.