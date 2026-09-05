El Alberic arranca la liga en el Manolo Sanchis contra el CFI Alicante
Manuel Esteban se estrena en el banquillo local
Arranca la liga en la principal categoría regional valenciana en la que sigue por segundo año consecutivo el CE Alberic. El conjunto franjiverde inaugurará la competición el sábado a las 19 h. en el Manolo Sanchis contra el CFI Alicante. En el banquillo local se estrenará Manuel Esteban, que dirigió la temporada pasada al At. Jonense en Primera Valenciana y años atrás el Dénia en Lliga Comunitat y Preferente y el Jávea, en esta misma categoría.
El técnico de la Pobla de Vallbona ha mantenido a ocho jugadores de la pasada temporada, en que se salvó la categoría en la última jornada: Rami, Rober Fernández, Jero, Joan Moscaró, Sergi, Pirata, David y Fran. Las 14 bajas se han suplido con doce fichajes: Ortells y Zuri del Manises; Cristian y Rafeta del Benigànim; Martín del Torrent B; Adam del Carcaixent; Llobregat procedente del Alzira juvenil, Bonet del Ontinyent, Álex de l’Alcúdia, Nico Cabanes del Olímpic y Kevin y Angus del Jove Español.
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