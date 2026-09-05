Alginet espera reunir a más de doscientos participantes en su vuelta a caballo

Este domingo 6 de septiembre de 2026 se celebrará la 12ª Vuelta al Término de Alginet a Caballo, un evento plenamente arraigado y convertido en una cita ya consolidada en el calendario local que, en esta edición prevé rebasar la participación de años anteriores. Esta tradicional marcha ecuestre, organizada por la Asociación Hípica de Alginet junto a la Federación Valenciana de la Fiesta de San Antonio y que cuenta con la estrecha colaboración del Ayuntamiento, arrancará a las 10:30 horas con la salida programada desde l'Hort de Caramanxel. Como viene siendo habitual, la organización ofrecerá almuerzo y comida para todos los jinetes y asistentes. Según han detallado, se entregarán dos tickets de comida por cada caballo inscrito.

Para poder formar parte de esta actividad, que en anteriores ediciones ha reunido a varios centenares de participantes y que, año tras año, demuestra su éxito de convocatoria y su importancia para los aficionados a la hípica de la comarca, es obligatorio que cada animal cuente con su correspondiente seguro de responsabilidad civil al día. Además, es necesario confirmar la asistencia de forma previa. La organización recuerda finalmente que se reserva en todo momento el derecho de admisión para garantizar el buen desarrollo y la seguridad de la fiesta.