El Alzira se estrena en la Lliga Comunitat con un duelo inédito con el Redován

La UD Alzira inaugurará su primera participación en la Lliga Comunitat jugando por primera vez contra el FB Redován. Será el partido que cierre la primera jornada, el domingo a las 18’30 h. en el Luis Suñer Picó, horario elegido para permitir a los aficionados ver también el partido del Valencia contra el FC Barcelona.

El equipo de esta población de 8.000 habitantes de la Vega Baja del Segura es un habitual de la principal categoría valenciana, tanto en Preferente como con la nueva nomenclatura. Los alicantinos pretenden mantener la categoría y cuentan con jugadores cedidos por las canteras de la zona. Jugar como visitantes no les va a ser ajeno ya que han realizado toda la pretemporada fuera de su campo, que ultima la instalación del césped artificial. Además, han tenido que jugar principalmente contra equipos de 2ª FFCV, excepto el Cox y el Montesinos, que son de una categoría inferior. “Pudimos jugar contra ‘terceras’ murcianos pero, al no disponer de campo, tuvimos que suspenderlo”, explica su nuevo entrenador, José Francisco Reina Rico. El técnico alicantino no podrá contar con uno de los dos jugadores más conocidos de su plantilla, el extremo derecho Álex Lizón. Sí jugará otro ilustre de la categoría, Javi Llor, ex del Orihuela, Ontinyent y At. Levante, que llegó a debutar en Segunda División con el Elche cuando jugaba hace una década en el Ilicitano.

El técnico azulgrana ha sufrido dos malas noticias. En el entrenamiento del martes salieron tocados Germán y Traver, pero sobre todo Carles Llario que sufrió una microrrotura que le dejará tres semanas en el dique seco. El jueves también se lesionó de la rodilla el joven Navalón, autor de tres goles en pretemporada. Tampoco estará Alan y Llorenç, que siguen lesionados.

Noticias relacionadas

Nueva incorporación

Desde esta semana está entrenando el ‘carcaixentí’ Iván Albert, delantero que será inscrito la semana siguiente y que aunque hubiera sido inscrito tampoco habría sido convocado. Albert ha marcado tres goles esta temporada en el Ontinyent y tres la anterior en el Marbellí. El ribereño intentará recuperar su mejor versión, en el Moralo y el Manchego donde marcó 14 y 10 goles.