Fin a la angustia en Carcaixent tras el hallazgo de la última adolescente desaparecida
Las dos amigas que se encontraban en paradero desconocido desde el pasado 24 de agosto ya han regresado a casa con sus familias tras el amplio despliegue de búsqueda
Final feliz para el caso que ha mantenido en vilo a los vecinos de la comarca de la Ribera. Las dos menores desaparecidas en el municipio valenciano de Carcaixent el pasado 24 de agosto ya han sido localizadas en perfecto estado. El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha desactivado en las últimas horas la alerta de búsqueda de Libertad O. O., de 14 años, poniendo fin definitivamente al operativo que permanecía activo para dar con su paradero.
Este hallazgo se produce pocos días después de que su amiga María Amparo F. G. C., de 15 años, fuese localizada por la Guardia Civil el pasado miércoles, 2 de septiembre, en la localidad de Gandia. Ambas adolescentes habían desaparecido el mismo día y, al parecer, pasaron todo ese tiempo juntas. Sin embargo, en el momento en el que las autoridades encontraron a María Amparo, no hallaron rastro de Libertad, lo que obligó a mantener los esfuerzos policiales y la alerta ciudadana centrados en la más joven de las dos.
Durante las casi dos semanas de incertidumbre, los ayuntamientos de la Ribera han mantenido activa una campaña de difusión ciudadana para propiciar la colaboración con el objetivo de recabar datos sobre el posible paradero de las menores. El consistorio de Carcaixent ha coordinado, a su vez, un dispositivo para analizar la información relacionada con el caso a nivel municipal. La campaña iniciada por la Fundación ANAR y el CNDES ha implicado a numerosos vecinos, que han compartido la descripción física de la menor y los teléfonos de contacto de las autoridades, como el 062 de la Guardia Civil y el 116000.
Tras la exitosa localización de Libertad, el CNDES ha agradecido públicamente la inestimable ayuda de la población señalando que, gracias a esta implicación ciudadana, la Guardia Civil ha logrado resolver la desaparición. Con la desactivación de esta última alerta, ambas jóvenes se encuentran ya a salvo y han podido regresar a casa con sus respectivas familias, cerrando así unos días de intensa angustia en el municipio valenciano.
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