El Castellonense hace historia con su debut en Segunda RFEF en el año de su 80 aniversario

Este sábado 5 de septiembre de 2026 será otra de las numerosas fechas que la UD Castellonense escriba con letras de oro en su historia reciente. El conjunto blanquinegro disputará a las 19’15 el primer encuentro de su historia en Segunda RFEF contra un equipo de otra autonomía. El rival será la UCAM Murcia que por quinto año intentará volver a Primera RFEF en la que militó un año. Hace una década, los universitarios jugaron incluso en Segunda División. Además, lo hará como local, en el renombrado campo, Eliseo Pla Ramírez.

“Va a ser un día emocionante y el inicio de una aventura muy complicada. Vamos a enfrentarnos a muchos equipos históricos y será una liga complicada en la que el único objetivo es salvar la categoría”, comenta el técnico Iñaki Rodríguez. El equipo llega después de una “muy buena pretemporada”. “Hemos trabajado muy duro para llegar en perfectas condiciones al primer partido que siempre es dificultoso”, prosigue el alzireño. “No tenemos nada que perder y darlo todo por nuestros aficionados, especialmente en casa, que debemos convertir en un fortín”, incide.

Iñaki cuenta con Company y los jóvenes Montesinos y Borja como porteros; Badal, Operé, Primi y Sergi García de centrales y Lache y Pulpón como laterales. Agus, De Mateo, Dídac, Fer Sastre, Winstanley, Abril, Misffut, Murcia y Samper en el centro del campo y Adama, De Pedro, Ian, Iker Garijo, Joel y Marc Álvarez en la línea de ataque.

Se han vendido alrededor de 500 abonos para la nueva temporada que tiene un coste de 100 €. El juvenil, de 16 a 18 años, cuesta 35. El Castellonense cumple este año su 80 aniversario.

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En los últimos días, la entidad ribereña ha recibido una buena noticia. Su delantero, Iker Garijo ha sido galardonado en la quinta edición de los premios AFE como mejor jugador de la temporada pasada del grupo VI de 3ª RFEF.